Colombia venció a RD Congo y clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026: ahora va por el liderato

Este martes, 23 de junio, Colombia venció con un apretado 1-0 a RD Congo, en Guadalajara, por la segunda fecha del grupo K en el Mundial 2026. Así, la Tricolor se clasifica a los dieciseisavos de final de la cita orbital.

A Luis Díaz le anularon dos goles en 2 minutos contra RD Congo: decisión arbitral fue polémica

Colombia entró al campo con ímpetu. Después de que el himno nacional volviera a retumbar en México, ahora en Guadalajara, los 11 titulares cafeteros tenían el ánimo a flor de piel, pues sabían que la victoria les daba el pase a dieciseisavos.

¡¡¡DE NO CREER!!! ¡INSÓLITO ERRADO DE MUÑOZ!



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Corrían apenas 3′ del primer tiempo, cuando Daniel Muñoz falló un gol solo que hubiese significado el 1-0 de Colombia. Esa fue la pincelada de lo que iban a ser los instantes de apertura del compromiso.

Tan solo cinco minutos después, sobre los 8′, el mismo Daniel Muñoz había anotado, pero el juez central del compromiso anuló el tanto por fuera de juego. La decisión fue corroborada por sus ayudantes.

POR MUY POQUITO: offside milimétrico por lo que se anuló el gol de Muñoz para el 1-0 de Colombia ante RD Congo en el Mundial.



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Después, Colombia no paró. Siguió buscando e, incluso, James Rodríguez tuvo un remate de media distancia que el portero Lionel Mpasi sacó de manera magistral. El guardameta congoleño dejó una impecable actuación, que ahí no iba a parar.

A los 22′ llegó la pausa de hidratación y ahí se partió el juego, con un cambio evidente. Congo supo incomodar a Colombia y la Tricolor empezó a ser imprecisa, por lo que la defensa, con una gran actuación de Dávinson Sánchez, tuvo bastante trabajo. Con ese 0-0, se fueron al descanso.

CORTÓ EL CENTRO Y LE PIDIÓ MÁS A SUS COMPAÑEROS: Daniel Muñoz, muy molesto en esta jugada duante Colombia vs. RD Congo.



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Para la segunda parte fue un poco más de lo mismo en el arranque. El portero Lionel Mpasi le sacó goles cantados a Colombia y el desespero obligó a que Lorenzo hiciera cambios: salió James por Quintero e ingresó Jhon Córdoba por Luis Suárez, que abandonó el campo con molestias en su hombro.

De a poco, y aunque con imprecisiones, Colombia fue encontrando el hueco. Tanto así que a los 76′ se rompió la paridad, gracias a un gol de Daniel Muñoz que se gritó desde Guadalajara hasta territorio cafetero.

¡GOL DE COLOMBIA!



Daniel Muñoz marcó el 1-0 necesario ante RD Congo y sueña con la siguiente fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/73C2VWGFAc — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Y el ánimo no bajó, pues Colombia siguió de frente al área africana. Luis Díaz encajó dos goles, en tan solo dos minutos, pero le fueron anulados. El primero, por una presunta falta, que generó bastante polémica, y el otro, por un claro fuera de lugar.

Camilo Vargas, portero de Colombia, tuvo una intervención clave sobre el cierre de partido.

Así las cosas, Colombia se hace con tres puntos de oro en un partido que ganó 1-0, pero donde le anularon tres goles. Ahora, Lorenzo y los suyos piensan en el juego contra Portugal, el 27 de junio, en Miami.

Ese mismo 27 de junio jugarán Uzbekistán contra RD Congo, pero en Atlanta.