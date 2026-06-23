Mala suerte para Luis Díaz, aunque con algo de polémica. En el partido contra RD Congo, al guajiro le anularon dos goles en dos minutos. Una de esas decisiones arbitrales acabó siendo bastante polémica.

🔴 Colombia 1 vs. 0 RD Congo EN VIVO

La primera acción anulada a Luis Díaz generó bastante polémica. El guajiro parecía ganarle bien la posición al defensor de RD Congo, y definió de manera excelsa, pero el juez central le pitó una falta que llenó de dudas. Esto a los 78′.

Casi sobre los 80′, el guajiro volvió a anotar. En esa ocasión no había dudas, pues estaba en un claro fuera de juego que lo privó de un verdadero golazo, rematando casi al ángulo del portero congoleño.

Las tablas de todos los grupos del Mundial 2026 tras la segunda fecha

A pesar de las determinaciones del arbitraje, la Selección Colombia obtuvo la victoria por 1-0 gracias a una anotación en el 75′ del defensor Daniel Muñoz. Este tanto consolidó al lateral derecho como el máximo anotador del combinado nacional en lo que va del torneo global.

Tras asegurar los tres puntos, el plantel dirigido por Néstor Lorenzo inició los trabajos de recuperación con miras al cierre de la primera etapa del campeonato.

Preparación para el encuentro contra Portugal en Miami

El combinado nacional de Colombia se enfrentará a la selección de Portugal el próximo sábado 27 de junio a las 6:30 p. m., hora colombiana, en las instalaciones del estadio de Miami.

La Fifa confirmó previamente que este partido de la tercera fecha registra una de las mayores demandas de boletería en el grupo K. El conjunto europeo llega al compromiso tras vencer por 5-0 al seleccionado de Uzbekistán y empatar en su debut contra el cuadro congoleño.

El delantero portugués Cristiano Ronaldo declaró tras la última jornada: “Lo más importante era hoy, ganar para pasar en el grupo y estar preparados para lo que viene. Vamos a tener un partido duro contra Colombia, pero el objetivo principal era pasar. Lo logramos, jugué bien, marqué, ayudé y el equipo ha estado muy bien”.

Por su parte, el director técnico de Portugal, Roberto Martínez, manifestó: “De Colombia no voy a descubrir el gran talento individual, con jugadores que están en Europa y en forma fantástica. Colombia adora estar en torneos como mundiales; son selecciones referencia”.