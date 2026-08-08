Mordaz crítica a jugadores colombianos: “no tienen cerebro” y JuanFer Quintero se paró en la raya

En los últimos días muchos han sido los señalamientos en contra de los jugadores colombianos que militan o militaban en Argentina.

Álvaro Montero ha sido de críticas y señalamientos por su papel en Boca Juniors donde no se le ha visto tener su mejor rendimiento. En el caso de Juan Fernando Quintero, este fue al paredón por la forma en que salió en su segundo ciclo en River Plate.

Kevin Castaño (segundo de izquierda a derecha) no seguiría en River Plate de Argentina Foto: AFP

Otro que se suma a la lista de cuestiones es Kevin Castaño, también del millonario que no viene siendo parte del club que dirige ‘Chacho’ Coudet. El volante tras el Mundial 2026 sigue alejado de los argentinos, a pesar de tener contrato.

La mejor salida para ambos sería buscar un nuevo destino para Castaño, pero hasta la fecha no aparece oferta formal por él para que rompan con el vínculo que actualmente los une.

Echó leña al fuego

River Plate no pasa por su momento deportivo más favorable. Ha sido un arranque con derrotas en los primeros partidos de la Liga Profesional de Argentina, y recientemente un cafetero fue verdugo suyo.

Con Rosario Central, Jáminton Campaz fue protagonista de la victoria de los suyos por 0-1 vs. River en el Monumental. Dicha actuación fue reconocida en redes por Castaño, lo que le significó que la gente se le viniera encima por estar arengando al rival, en lugar de a su propio equipo.

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Esa situación hizo que Pablo Lunati, exárbitro y abiertamente declarado hincha de River Plate, lanzase ataques hacia el volante de Selección Colombia por su actuar.

Generalizando sobre los futbolistas de Colombia, tiró estas mordaces palabras: “La mayoría, no todos, la mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”.

Luego en su comentario despectivo y con tinte racista, recalcó: “Creí que había diferencia entre los blancos y los otros, de los colombianos, porque decían que unos no eran iguales a los otros; la mayoría no tienen cerebro”.

🔥😳 “Lo que debe hacer el presidente de River con el maleducado de Castaño es tenerlo un mes cortando el pasto. La mayoría de los jugadores colombianos NO TIENEN CEREBRO, yo creí que había diferencia entre los blancos y los otros de los colombianos” - Pablo Lunati https://t.co/YPL60bnt4t pic.twitter.com/79bMDRHArk — PaseClave (@paseclave__) August 4, 2026

Sobre el caso puntual de Kevin, el mencionado critico se le fue encima. A las directivas le pidieron un castigo ejemplar por el comentario escrito por Castaño a Campaz.

“Al maleducado de Castaño, que le puso un like y le dijo ‘bien, animal’ a un jugador que nos hizo un par de jugadas, hay que traerlo, ténganlo un mes cortando el pasto”, apuntó.

“Fue un don nadie, cero asistencias, cero goles, cero tiradas al piso. 15 millones de dólares pagamos por este muñequito, que le dio un like a un jugador que jugó en contra nuestra el otro día”, ahondó en su malestar por el nulo aporte deportivo de Castaño en su paso por River Plate.

Quintero le salió al corte

Para JuanFer Quintero los ataques de Lunati no fueron justos con ningún colombiano. Justo por ello le respondió al exjuez diciéndole que “dejara de vender humo”.

Adicional a eso le pidió guardar silencio “mejor se quedara callado”, porqué tranquilamente “puedes salir a la calle a dar la cara gracias al equipo de 2018”, refiriéndose a la conquista de la Copa Libertadores vs. Boca Juniors en el año mencionado.