Álvaro Montero no coge uno en Boca Juniors: video del par de golazos que sufrió vs. Newell’s

En Boca Juniors nuevamente hay presencia de jugadores colombianos. Sebastián Villa y Álvaro Montero hacen parte desde el pasado mercado de fichajes del cuadro argentino, donde ya varios nacionales estuvieron.

Álvaro Montero encajó par de goles

Todo lo que le patean a Montero en Boca Juniors, hasta ahora, es gol. Este domingo cuando apenas corrían cinco minutos del segundo tiempo en el estadio Marcelo Alberto Bielsa, nuevamente le remataron al guajiro y encajó otro tanto.

Esta vez el portero no tuvo la responsabilidad total del tanto recibido, pero de igual forma tampoco se le vio rápido para lanzarse hacia su costado derecho donde entró el gol marcado por Matias Cócarro (50′).

EN EL ÁREA SIEMPRE HAY TIEMPO: GOLAZO DEL ZORRO CÓCCARO PARA EL 1-1 DE NEWELL'S A BOCA. pic.twitter.com/hER34T9I17 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 2, 2026

Nueve minutos después, nuevamente le remataron de lejos a Montero quien tampoco pudo evitar el tanto en contra. Luca Regiardo abrió el pie hacia costado izquierdo y la clavó al ángulo para el 2-1 parcial.

Cerca del minuto 60, el guardameta promediaba una calificación de 6.1 puntos. La más baja de los once que iniciaron el partido por decisión de Rodolfo Arruabarrena, DT.

Llamado a mejorar para Montero

En dos partidos siendo el portero de Boca Juniors, Montero ya recibió cinco goles en contra en la liga local. Tres fueron ante Deportivo Riestra y, los dos últimos, vs. Newell’s.

Álvaro Montero fue defendido por Óscar Córdoba, tras su mal debut en Boca Juniors Foto: Captura a transmisión de ESPN / Liga Profesional de Fútbol de la AFA (YouTube)

Sobre ese presente que viene teniendo el guardameta, un experto como Óscar Córdoba sentenció: “Está dentro de ese presentar examen en Boca; ya presentó examen en Vélez con otras responsabilidades”.

“No tengo duda de que se va a reponer y es darle para adelante”, le auguraba.

Villa sacó la cara por los colombianos

Del atacante hay que decir que es su segunda etapa en elenco Xeneize. Este ya había estado en 2018 y 2023, siendo muy querido por su hinchada gracias al aporte en lo deportivo que hizo en su momento.

Sin embargo, su paso por allí acabó de mala manera luego de que este estuviera involucrado en líos con la justicia por un maltrata a su pareja, que luego fue juzgado por la justicia de Argentina.

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Varios años después de que todo esto tuviese una resolución, la dirigencia boquense decidió repatriarlo luego de ver que su nivel futbolístico era alto. A Independiente Rivadavia que era su club le ofrecieron y aceptaron.

Primera pincelada: asistencia

Este domingo, 2 de agosto, Sebastián fue titular con Boca en su visita a Newell’s.

Al colombiano le bastaron 30 minutos para aportar a los suyos con una asistencia precisa que derivó en el gol de Santiago Ascacibar de cabeza.

Al colombiano se le vio acompañar la acción que se estaba llevando a cabo en el costado contrario a donde se encontraba ubicado. Un rebote le llegó y allí usó su pierna derecha para tirar una pincelada que encontró a su compañero.

Centro preciso del colombiano y el gol de cabeza para Santiago Ascacibar. #Boca 1 - 0 Newell's pic.twitter.com/lz0p2MbeDM — Alejo Mairani 🇸🇪 (@Alemairani_) August 2, 2026

La asistencia se sumó a las estadísticas personales de Villa, quien salió en el primer tiempo como una de las figuras de los suyos. Promedió una calificación de 7.3 puntos.

Desde su retorno al mundo Boca, para el futbolista nacional es su primera asistencia luego de dos partidos en la Liga Profesional Argentina.