Juan Fernando Quintero: dan detalles del contrato que firmará con Medellín

Juan Fernando Quintero confirmó que llegó a un acuerdo con el Deportivo Independiente Medellín para ser nuevo jugador del Poderoso. Lo hizo por medio de un video publicado en una historia en su cuenta de Instagram.

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“Hinchada poderosa, acá Juan Fernando Quintero, un saludo muy grande. Estoy muy feliz de poder llegar a un acuerdo con el club; ustedes saben que el amor por el Medellín supera cualquier tipo de cosa, emoción o sentimiento”, arrancó afirmando JuanFer.

Y añadió: “Más que nada, estoy muy feliz, viviendo un sueño, no solo para mí, sino para mi familia y todos mis seres queridos. Este es el equipo que amo; les agradezco en el alma a toda la junta directiva; estoy feliz. Ahora faltan ustedes (hinchas) para que llenen el estadio y cada que el Medellín juegue sea una fiesta”.

[👑🔴🔵] El mensaje de @juanferquinte10 a toda la hinchada Poderosa.

¡Te queremos JuanFer! 🫶❤️💙 pic.twitter.com/tx6IElOJ2J — DIM (@DIM_Oficial) August 7, 2026

“Juan Fernando Quintero firma con Medellín por un año”

Luego del anuncio oficial por parte de Juan Fernando Quintero y del Medellín, los periodistas Felipe Sierra y Sebastián Srur informaron que el vínculo entre el volante de la Selección Colombia y el Poderoso será por un año.

“La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al Medellín está 100 % acordada. Hoy inician el intercambio de documentación para así programar exámenes médicos y anuncio oficial de su contrato, que será por un año”, escribió Sierra en su cuenta de X, este sábado 8 de agosto.

🚨 La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al #DIM está 100% acordada. Hoy inician el intercambio de documentación para así programar exámenes médicos y anuncio oficial de su contrato que será por un año 🔴🔵



🤙🏼 @Sebasrur pic.twitter.com/qlLAjIsL9I — Pipe Sierra (@PSierraR) August 8, 2026

JuanFer tendrá su segunda etapa en el Deportivo Independiente Medellín, luego de haber jugado en 2017. Este nuevo capítulo llega tras la salida de Quintero de River Plate, donde tuvo diferencias con el técnico Eduardo Coudet.

El volante de 33 años jugó el Mundial de 2026 con la Selección Colombia, y aunque no fue titular en el equipo de Lorenzo, ingresó como variante para tratar de darle una mano a sus compañeros.

En total, será el equipo número 11 en la carrera de Quintero y el quinto en Colombia. Antes vistió los colores de Envigado, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

La otra figura de Selección Colombia que llegaría con Juanfer Quintero al Medellín: rompería el mercado

En Argentina dejó huella con dos clubes distintos e históricos: se jacta de ser uno de los héroes de Madrid con River Plate, tras ganar la Libertadores de 2018, y también de levantar la Copa Sudamericana de 2024 con el Racing de Gustavo Costas.

JuanFer arriba a un Medellín que en este semestre solo pelea por los torneos locales (liga y copa), luego de su salida en la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama de Brasil.