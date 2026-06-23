Mundial 2026: polémico gol anulado de Daniel Muñoz; el VAR dañó la fiesta en Guadalajara

Daniel Muñoz es uno de los jugadores más activos de la Selección Colombia en el comienzo de partido ante RD Congo, en el estadio Akron de la ciudad de Guadalajara, México. El lateral parece un delantero más con largos recorridos por su banda para acomodarse casi a la par de Luis Javier Suárez en la zona de atacantes.

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En la segunda opción de gol que tuvo antes de los 10 minutos, Daniel Muñoz marcó de cabeza para la euforia de todo un país. Cuando el jugador ya se disponía a celebrar la apertura del marcador, el VAR intervino para ahogar el grito de Colombia.

Sobre el minuto 7, Johan Mojica lanzó un gran centro al segundo palo, donde Daniel Muñoz fue pillado a la espalda de su marcador congolés. En el primer cabezazo, el portero de la RD Congo reaccionó y salvó a mano cambiada, pero en la segunda acción el lateral fue por el balón y volvió a cabecear para el 1-0.

El árbitro detuvo inmediatamente la celebración mientras Muñoz le hacía el gesto con las manos de que no era fuera de lugar. La revisión del VAR determinó que el gol de Daniel fue anulado por un polémico y ajustado fuera de juego, por la posición de su hombro derecho.

POR ESTO QUEDÓ FUERA DE JUEGO DANIEL MUÑOZ



Lo que pudo ser el 1-0 para Colombia quedó anulado luego que el VAR indicara que el defensor estaba adelantado por muy poco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PQgge4pDxD — DSPORTS (@DSports) June 24, 2026

Pese a que el jugador estaba en línea con la defensa rival, su extremidad derecha fue vista unos milímetros adelantada, teniendo en cuenta que es un movimiento natural. Aunque Daniel Muñoz intentó mantenerse habilitado, la defensa congolesa fue más lenta y pagó caro la anticipación.

Colombia con Muñoz como un delantero más

Sin sorpresas. James Rodríguez es el capitán, Luis Díaz está en el tridente de ataque y es extremo con Jhon Arias. A esta zona ofensiva se está uniendo Daniel Muñoz, quien tiene claro cómo debe subir y ganarle la espalda a su marcador para lanzar el movimiento hacia adentro, asociarse en los pases y perfilarse para rematar.

Colombia vs, RD Congo fecha 2 del Grupo K. Foto: FIFA

Como único nueve de área está Luis Javier Suárez, dejando a Jhon Córdoba en la suplencia. Dávinson Sánchez lidera la defensa junto a Jhon Lucumí. Johan Mojica parece sincronizado con Muñoz desde la otra banda, y Camilo Vargas está en el arco, sin contratiempos en la primera media hora de partido.

Otra acción fallida de Daniel Muñoz

Antes del cabezazo anulado por el VAR, Daniel Muñoz tuvo la primera opción clara del partido, cuando no aprovechó un rebote del portero y, al recibir solo en el segundo palo, su remate se fue desviado.