El himno de Colombia volvió a conmover en el Mundial 2026, ahora en Guadalajara: emoción absoluta

Lo que pasó en Ciudad de México se repitió en Guadalajara. La Selección Colombia es local en este Mundial 2026, con sus hinchas copando los estadios y entonando de manera emocionante el himno nacional.

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Los videos sacuden las redes sociales. Este martes 23 de junio, los jugadores de la Tricolor y sus hinchas cantaron a una sola voz el himno nacional, volviendo a conmover a todos los espectadores en la previa al partido contra RD Congo.

El himno de Colombia es el mejor del mundo, no busques más pic.twitter.com/l7EovfTtnx — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 24, 2026

Se trata de un partido crucial para ambas selecciones, que buscan la clasificación a la siguiente ronda del Mundial 2026. Por eso la sintonía entre la afición y los futbolistas: se trataría de un avance histórico para el combinado cafetero.

El himno de Colombia ya había retumbado en Ciudad de México

Era de esperarse la fiesta en Guadalajara, pues la fiebre amarilla ya se había tomado el estadio Ciudad de México. Fue el pasado 17 de junio, en los actos protocolarios contra Uzbekistán, por la primera fecha del grupo K en la competencia.

Todos cantaron a una sola voz, mientras la cámara enfocaba a jugadores colombianos como Luis Suárez y James Rodríguez, quienes no pudieron ocultar sus lágrimas.

¡UN MOMENTO REALMENTE EMOCIONANTE! Así sono el Himno de Colombia en la previa al partido contra Uzbekistán.



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Y no fue solo eso, pues hubo una masiva asistencia, de más de 80.000 hinchas, la mayoría de ellos colombianos. Una cifra histórica para aficionados cafeteros en la Copa del Mundo.

Colombia se juega la clasificación contra RD Congo

Si Colombia le gana a Congo, llegará a seis puntos y estará automáticamente clasificada a la siguiente ronda del Mundial 2026. Además, asomará líder al partido contra Portugal, por la tercera fecha, este sábado 27 de junio.

“Esperemos que sea diferente, que lleguemos escalón por escalón a los últimos días del Mundial. Esto es muy parejo y vamos a jugar cada partido como si fuera un final”, dijo Néstor Lorenzo, en rueda de prensa, antes del juego contra RD Congo y en declaraciones recogidas por As Colombia.

“Uzbekistán también era difícil. Tenemos que abrir caminos, encontrar espacios entre líneas. Son jugadas y combinaciones que tenemos que efectuar para entrar a posiciones de remate y finalización de jugada (…) Ojalá encontremos espacio, por dentro, por la espalda o por los costados”, añadió.

Néstor Lorenzo se destaca como entrenador de la Selección Colombia. Foto: AP Photo/Fernando Llano

Colombia ahora espera superar su mejor actuación en los mundiales. Data de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final y cayó en dicha ronda ante los anfitriones.