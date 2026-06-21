¿Qué necesita Colombia para clasificar a dieciseisavos del Mundial 2026? Estas son sus cuentas

Después de la victoria contra Uzbekistán en el Estadio Azteca, la Selección Colombia tiene opciones matemáticas de asegurar su clasificación a dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En este momento solo tres selecciones tienen su cupo asegurado a la siguiente fase: México (grupo A), Estados Unidos (grupo D) y Alemania (grupo E). La Tricolor podría unirse a ese selecto grupo el martes cuando enfrente a RD Congo en el Estadio Akron de Guadalajara.

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Estas son las cuentas:

Si Colombia le gana a RD Congo , estará oficialmente clasificada a dieciseisavos de final del Mundial 2026

, estará oficialmente clasificada a dieciseisavos de final del Mundial 2026 Si Colombia empata contra RD Congo , quedará muy cerca de asegurar la clasificación pero depende de la tabla de mejores terceros o sumar contra Portugal.

, quedará muy cerca de asegurar la clasificación pero depende de la tabla de mejores terceros o sumar contra Portugal. Si Colombia pierde contra RD Congo, necesitará ganarle o mínimo empatarle a Portugal (depende de otros resultados).

En el seno de la Selección Colombia no piensan en otra cosa que no sea la victoria frente a RD Congo, equipo que viene de sorprender a Portugal en la fecha pasada.

Amaranto Perea, asistente técnico de Néstor Lorenzo, habló con la prensa este domingo. “Siempre hay margen de mejora. Hay que ser más precisos con la pelota y más profundos. Dentro de un partido hay muchos partidos y hay que ir ajustando”, dijo.

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Perea considera que los jugadores de Congo son “muy rápidos y físicos” en comparación a lo que fue el partido frente a Uzbekistán. “Uno los desequilibra y rápidamente se vuelven a equilibrar; eso hace perder la paciencia y tenemos que estar muy fríos”, analizó.

Bajo las órdenes de Lorenzo, la Selección Colombia nunca ha enfrentado rivales africanos. Eso supone un reto extra para atravesar escenarios desconocidos e imponerse ante jugadores que tienen trayectoria en Europa, como Aaron Wan-Bissaka o Cedric Bakambu, entre otros.

El cuerpo técnico apela al compromiso de todos los jugadores que saltarán a la cancha, tanto titulares como suplentes. “Muchas veces pensamos que son los defensas los que tienen que atajar las contras y no; los primeros que tienen que activarse cuando se pierde la pelota son los delanteros. Cuando hablamos de defensa, se debe hablar de defensa en equipo”, agregó Amaranto.

Los jugadores decidieron no atender a los medios para evitar entrar en temas políticos respecto a las elecciones. Por eso habló el otro asistente de Lorenzo, el argentino Fernando Alloco.

En sus declaraciones confirmó que todos los jugadores están “a disposición” del DT, incluido Juan Camilo Portilla, pese al fallecimiento de su abuelo. “Tenemos la capacidad para adaptarnos a diferentes partidos y rivales. Vamos a mantener nuestra esencia, pero todos los rivales tienen matices”, aseguró Alloco.