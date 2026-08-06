Este 6 de agosto finaliza el Gobierno Petro, que, durante 4 años, tomó las riendas de Colombia y, en medio de la despedida y mientras que gran parte del país ya tiene sus ojos puestos en lo que será la posesión del nuevo presidente, el Ministerio de Transporte expidió el que sería su último decreto con el que implementa cambios para la movilidad en las regiones más apartadas del país.

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A través del Decreto 1000 de 2026, el Gobierno nacional actualizó las reglas de transporte para las llamadas Zonas Diferenciales de Colombia. De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio, estas medidas buscarían facilitar la movilidad en territorios donde las condiciones geográficas, sociales o de infraestructura impiden operar bajo el modelo tradicional.

El Ministerio de Transporte aseguró que la normativa anterior ya no respondía a la realidad de muchos municipios del país, especialmente aquellos donde las dificultades geográficas, económicas o de orden público hacen inviable prestar el servicio de transporte, por lo que con el nuevo decreto se aborda esta problemática.

Los principales cambios

Ya no solo se tendrá en cuenta si un territorio es rural para considerarse Zona Diferencial, pues, a partir de ahora, también podrán declararse Zonas Diferenciales considerando factores geográficos, económicos, sociales, culturales, étnicos, de seguridad y de orden público que dificulten la prestación del servicio de transporte.

Ofrecer el tránsito de niños, niñas y adolescentes a través de rutas escolares cubiertas por el Estado en estos sectores con el objetivo de garantizar su acceso al sistema educativo.

Las autoridades territoriales podrán implementar soluciones de transporte adaptadas a las condiciones de cada región. Lo que incluiría medios motorizados, no motorizados e incluso transporte fluvial, dependiendo de las características del territorio y de las necesidades de la población.

Las Zonas Apartadas de Colombia ya no serán solamente las rurales. Foto: Radio Nacional de Colombia

Desde el Ministerio se asegura que el objetivo es reducir las brechas de movilidad entre las regiones y garantizar que las comunidades más apartadas tengan acceso a alternativas de transporte acordes con su realidad.

Las medidas no serán permanentes

La nueva norma establece que las Zonas Diferenciales tendrán una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de una única prórroga de hasta dos años adicionales. Además, el decreto también contempla el acompañamiento técnico y mecanismos de evaluación periódica para las zonas en mención.

El Gobierno entrante, a cargo de Abelardo De La Espriella, sería el encargado de implementar los cambios decretados por este Ministerio de Transporte, que estuvo dirigido en los últimos 18 meses por María Fernanda Rojas.