El presidente Gustavo Petro recogió las denuncias que hizo Iván Cepeda en las últimas horas sobre un supuesto plan para montar un expediente en su contra y del mandatario saliente ante la Fiscalía General de la Nación.

Casa de Nariño reveló detalles de una carta de Interpol sobre Gustavo Petro ante inesperada solicitud de su defensa en EE. UU.

“La señora fiscal debe saber que si un grupo de la Fiscalía construye un entrampamiento para mí y para Iván Cepeda en este momento, está rompiendo completamente la Constitución. Nadie ni debe construir pruebas falsas, ni la Fiscalía puede hacerlo contra el presidente y el senador” (sic), aseguró el presidente.

Horas antes, Cepeda había enviado un mensaje en el mismo sentido. “¿Se está preparando un nuevo entrampamiento judicial contra el presidente Petro y contra mí?”, cuestionó el excandidato presidencial.

Cepeda dijo que recibió información de una fuente que considera verídica, por lo que mencionó que la remitirá a la fiscal, Luz Adriana Camargo, a través de un derecho de petición.

“En el escrito que le haré llegar en las próximas horas, le solicito se sirva informarme si actualmente la Fiscalía, en coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), adelanta algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra”, afirmó Cepeda.

En las últimas horas, Petro se había referido a su futuro y descartó que tenga restricciones para viajar fuera del país o que vaya a ser extraditado a Estados Unidos, como se ha dicho desde algunos sectores.

“No hay nada que me impida moverme por el mundo ni es cierta una inminente extradición. Esta es la acción de la Ofac preguntando a Interpol. Yo sé que jamás he estado vinculado con negocios mafiosos o haya financiado mi campaña con ese tipo de recursos oscuros”, dijo el mandatario saliente.

Iván Cepeda y Gustavo Petro denunciaron ese supuesto entrampamiento. Foto: Presidencia

De otro lado, desde la Casa de Nariño se reveló en las últimas horas una respuesta de la Interpol, negando que el presidente tenga investigaciones a nivel internacional.

“La Comisión de Control de los Ficheros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) confirmó que ‘actualmente no figura en el Sistema de Información de Interpol ningún dato que le concierna’ al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en respuesta a la solicitud presentada por su equipo de abogados en Estados Unidos”, se referenció en la comunicación.

A pesar de eso, en marzo de este año, The New York Times había informado que el Departamento de Estado de los Estados Unidos habría adelantado investigaciones en contra del presidente por posibles relaciones con organizaciones criminales internacionales, información que hasta ahora no ha sido confirmada oficialmente.