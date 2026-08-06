A pocas horas del fin del Gobierno Petro, logran frenar millonaria contratación del programa ‘Computadores para educar’

El Gobierno del presidente Gustavo Petro acaba de suspender el proceso de contratación que tenía habilitado para la adquisición o suministro de bienes a través del programa ‘Computadores para educar’.

La decisión fue conocida por SEMANA a través de un documento que expidió el secretario general para el programa, Javier Bolaños Zambrano, confirmando la decisión de suspender dicho proceso de contratación que estaba pendiente por resolver antes del fin de la era Petro.

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El secretario Bolaños ordenó en su decisión: “Suspender por un término inicial de diez (10) días hábiles los términos del proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, por subasta inversa electrónica SASI n.º 01-26, cuyo objeto es: adquirir terminales para entrega en sedes beneficiarias”.

También explicó que desde abril de este año, el programa ‘Computadores para educar’ publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SecopII) una convocatoria relacionada con el proceso de contratación bajo la modalidad de selección abreviada.

El objetivo de la licitación era suministrar bienes y servicios por medio de una subasta para adquirir terminales para su entrega en sedes beneficiarias, así como los estudios previos, el proyecto de pliego de condiciones y los demás documentos necesarios para ese proceso de contratación.

Sin embargo, el 29 de abril de este año, el Gobierno sacó una resolución con la que empezó el proceso de selección. Surtido ese trámite se recibieron propuestas de varios oferentes: Sistetronics S.A.S., Quantic S.A.S., Computel System S.A.S. y la Unión Temporal SC Educar 2026.

En medio de la etapa de evaluación de las propuestas presentadas, la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública hizo un llamado de atención: “Suspender el trámite de la selección abreviada por subasta inversa n.º SASI 01-26 y analizar en detalle los escenarios en los cuales la entidad tendría la posibilidad de revocar el acto de apertura del proceso de selección, toda vez que de la información suministrada por este ente de control se desprenden escenarios de posible nulidad del negocio jurídico a celebrar”.

Desde el programa ‘Computadores para educar’ le pusieron atención al llamado de la Procuraduría y decidieron suspender por 10 días hábiles la contratación para tomar decisiones de fondo sobre el proceso. El Gobierno también advirtió que ese plazo “podrá ser prorrogado”.

Esta fue la decisión: