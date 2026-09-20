Atacaron con drones subestación de Policía en zona rural de Jamundí: este es el balance de las autoridades

En la tarde de este domingo, 20 de septiembre, se registró un nuevo ataque contra la subestación de Policía de Potrerito, en zona rural del municipio de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

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Habitantes del corregimiento vivieron momentos de zozobra tras confirmarse un ataque coordinado con cinco drones cargados de explosivos, presuntamente dirigido contra la subestación de la Policía Nacional.

De acuerdo con el balance preliminar entregado por las autoridades, el hostigamiento aéreo comenzó de forma sorpresiva sobre las 3:15 de la tarde, cuando las aeronaves no tripuladas sobrevolaron las inmediaciones del puesto policial y el casco urbano.

De inmediato, los uniformados activaron el denominado ‘Plan Defensa’ para neutralizar la amenaza y proteger a la comunidad civil, que buscó refugio en sus viviendas ante las detonaciones de los artefactos artesanales que caían.

Con 5 drones cargados con explosivos fue atacada la subestación de Policía de Potrerito, en zona rural de Jamundí. Foto: AP Photo/Marco Ugarte

El reporte de la Policía confirmó que no se presentaron personas heridas ni víctimas fatales, tanto en las filas de la Fuerza Pública como entre la población civil.

Tampoco se registraron daños considerables a la infraestructura de la subestación, por lo que la operatividad del comando se mantiene intacta.

De manera simultánea a la ofensiva aérea, se reportaron bloqueos viales en sectores aledaños como Río Claro, los cuales fueron controlados rápidamente por el Ejército Nacional.

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Las Fuerzas Militares mantienen un estricto despliegue de seguridad en toda la periferia para restablecer el orden público y evitar nuevas acciones de este tipo.

Las agencias de inteligencia ya adelantan las investigaciones pertinentes para determinar la procedencia de los drones e identificar a los responsables de este atentado que vuelve a sembrar el temor en Jamundí.

El diputado del Valle del Cauca, Rafael Rodríguez, le solicitó al presidente Abelardo De La Espriella una ofensiva militar en zona rural de Jamundí, debido a los ataques con drones a estaciones de policía y población civil.