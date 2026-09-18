El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dio a conocer que tiene en su poder a un oficial y a dos patrulleros de la Dijín de la Policía, junto con una mujer. Según la guerrilla, estas personas tendrían nexos con el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

De acuerdo con el ELN, el secuestro ocurrió el 17 de agosto de 2026, cuando integrantes de esa organización interceptaron a los ocupantes de un vehículo que se movilizaba entre Ocaña y Cúcuta, en Norte de Santander.

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“Unidades del FGNO concluyeron con éxito una operación de gran relevancia al interceptar y retener a tres agentes de la Dijín de la Policía cuando se trasladaban por vía terrestre desde Ocaña hacia Cúcuta”, señaló el grupo armado.

En el comunicado, el ELN identificó a los uniformados como el mayor Freddy Russi, la patrullera Erika Tatiana Monroy y el patrullero Yesid Medina. También afirmó que con ellos viajaba una mujer identificada como Angi Jácome.

Una mujer retenida por el ELN fue identificada como Angi Jácome. Foto: Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

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“El material e información incautados, así como los testimonios de estas personas, revelan de manera clara los nexos y cercanía de la Policía de Norte de Santander con miembros de la banda Frente 33”, afirmó el ELN.

Esta guerrilla dijo que los cuatro secuestrados se encuentran en buen estado de salud. “A los familiares de Russi, Monroy y Medina, así como de Angi Jácome, les confirmamos que estas personas se encuentran retenidas en buenas condiciones de salud y atención”, indicó.

El grupo precisó que no tiene planificado dejarlos en libertad en este momento y dio a conocer que ha recibido las comunicaciones de la Policía Nacional en las que pide que deje libres a estas personas.

“Hemos recibido comunicaciones desde la Policía donde abogan por una pronta liberación de los tres agentes. A ellos les respondemos que se mantendrán bajo captura en tanto podamos esclarecer las acciones criminales que venían desarrollando”, sostuvo la organización.

Asimismo, la guerrilla señaló: “La posibilidad de recuperación de la libertad o canje siempre es una posibilidad que el ELN valora. Sin embargo, es necesario que desde la Policía y el alto mando militar le hagan claridad al pueblo colombiano y al mundo sobre este tipo de nexos que mantienen con el paramilitarismo”.