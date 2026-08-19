Esta es la historia detrás del secuestro de tres policías en Norte de Santander: una mujer, la principal sospechosa

Los organismos de inteligencia del Estado colombiano trabajan a toda máquina para poder ubicar a los tres policías que fueron secuestrados, al parecer, por la guerrilla del ELN en Norte de Santander, cuando adelantaban labores propias de su servicio como integrantes de la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) contra los grupos armados ilegales que delinquen en esta zona del país.

Alerta por seis policías secuestrados en Colombia: tres fueron privados de la libertad en Norte de Santander

Se trata del mayor Freddy Alexis Russi González, el patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña y la patrullera Erika Tatiana Monroy Hurtado, quienes hacen parte del Grupo Investigativo contra el Terrorismo y estaban en una comisión en este territorio.

Fuentes de alto crédito le confirmaron a SEMANA que una mujer es la principal sospechosa de ser la articuladora del secuestro del oficial y los dos subalternos. Esta persona, que —hasta el momento— no ha sido identificada, era fuente de este equipo de investigadores que trabajaba golpeando grupos al margen de la ley.

“Lo que se sabe es que esta mujer entregaba información precisa a los investigadores, lo que hizo que dieran duros golpes. En este nuevo capítulo, lo que les habría dicho al mayor y su equipo era que tenían que llegar hasta una zona de Norte de Santander, entre Cúcuta y Ocaña, para dar con un objetivo de alto valor, pero estaban verificando algunos aspectos que no estaban completamente confirmados”, explicó la fuente.

En ese momento, los investigadores accedieron a llevar a cabo el trabajo de campo con la mujer, quien iba en otro carro, mientras que los investigadores en el Chevrolet Spark GT que encontraron abandonado sobre la vía.

“En medio de esa travesía, la fuente (la mujer) les dice que para no despertar sospechas en la zona cambiaran de vehículo porque se podrían dar cuenta de que ellos no eran del territorio. En ese instante, la mujer los llevó hasta un sector donde hay fuerte presencia de la guerrilla y es donde secuestran a los tres integrantes de la Policía”, detalló.

ELN secuestró a tres policías en Norte de Santander. Foto: Guillermo Torres / Semana

De La Espriella rechazó el secuestro de tres policías en Norte de Santander y dio orden a la Fuerza Pública: “Condeno”

Este medio de comunicación pudo establecer que este grupo de la Dijin que está secuestrado tenía una fuerte investigación sobre grupos armados en Norte de Santander y que estarían próximos a realizar una captura de un “objetivo de alto valor”.

En medio de este secuestro, el director de la Policía Nacional, general Jesús Barrera, dijo que trabajan con el fin de poder ubicar los uniformados que se encuentran en poder de los ilegales.

“La Policía Nacional rechaza el secuestro de nuestros policías, soldados y toda acción que atente contra su libertad e integridad. Hoy tenemos seis de nuestros uniformados retenidos ilegalmente en el país: tres en el departamento de Norte de Santander, dos en el departamento del Cauca y uno en el departamento de Nariño”, afirmó Barrera.