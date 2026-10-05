Caos de medicamentos: Consejo de Estado pone en cintura los precios y el desabastecimiento

La Sección Primera del Consejo de Estado dejó en firme la sentencia que emitió contra la crisis farmacéutica que atraviesa el país. El fallo salió con un duro llamado de atención a las entidades del sector para que actualicen la Política Farmacéutica Nacional y pongan un tatequieto a los sobrecostos que golpean a los ciudadanos.

La decisión se dio después de que los magistrados del alto tribunal resolvieran un recurso de apelación dentro de una demanda de acción popular que promovió la Procuraduría General de la Nación sobre las medidas adoptadas para frenar los sobrecostos y la escasez de medicamentos que afecta a miles de pacientes en el país.

La crisis de los medicamentos es la primera que debe resolver el nuevo presidente

Bajo ponencia del magistrado Pablo Andrés Córdoba Acosta, la sentencia dejó en evidencia las graves fisuras de la regulación del mercado y los efectos negativos que estaba provocando para las finanzas del sistema de salud, especialmente los recursos de la ADRES.

La acción popular que promovió la Procuraduría General de la Nación advertía que Colombia pasa por una realidad alarmante: solo una pequeña parte del mercado de medicamentos en el país tenía un control directo y efectivo sobre los precios máximos de venta.

Frente a esa situación, el Consejo de Estado le pidió a las entidades del Estado implicadas en este tema y demandadas dentro del proceso, entre ellas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, la Comisión Nacional de Medicamentos, la Superintendencia de Salud y la Administradora de Recursos del Sistema General de Salud, crear una mesa técnica que permita regular los precios y frenar el desabastecimiento.

Para eso, deberán actualizar la nueva Política Farmacéutica Nacional, que incluya esquemas de regulación de precios, compras públicas centralizadas, herramientas contra el desabastecimiento y facturación electrónica obligatoria, entre otras medidas.

El fallo destacó sobre el recurso que usó la Procuraduría: “El argumento relacionado con la imposibilidad de continuar con el Plan de Respuesta Urgente a la Crisis de Desabastecimiento de Medicamentos porque esa orden no guarda relación con la causa petendi, no tiene vocación de prosperidad, dado que, como se indicó líneas arriba, el Tribunal acertó en pronunciarse sobre la problemática de desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos en ejercicio de los poderes extra y ultra petita del juez de la acción popular”.

El Consejo de Estado también rechazó las peticiones que hizo el Ministerio de Salud sobre la imposibilidad de cumplir una de las órdenes de la primera sentencia, teniendo en cuenta que ya se inició el proceso para crear la nueva Política Nacional Farmacéutica.