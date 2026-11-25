Hacia las 12:40 de la madrugada de este miércoles, 24 de noviembre, fue liberada una de las 20 personas que permanecen secuestradas en el Éxito de Cartagena por asaltantes, que llegaron en la mañana del martes a robar un carro de valores.

Se conoce la primera fotografía de los rehenes dentro del Éxito de Cartagena tras horas de secuestro

Información conocida por SEMANA da cuenta que se trata de una mujer con problemas de diabetes, quien habría sufrido quebrantos de salud en medio del secuestro que ya casi completa las 20 horas.

La mujer a esta hora está siendo atendida por los organismos de salud y socorro que se encuentran en el lugar.

Esta es la décima persona que recobra su libertad, tras la toma armada en el Éxito de Cartagena. En la tarde del martes, fueron liberados nueve rehenes que permanecían bajo amenaza en un local de este comercial.

A las afueras del lugar, se han aglomerado cientos de personas, incluidos familiares de los rehenes, quienes piden respuestas rápidas a las autoridades. Ante esto, la Policía tuvo que recurrir a maniobras para dispersar a la multitud.

En la zona hay máxima tensión porque hacia las 12:30 a.m se venció el plazo que el presidente Abelardo De La Espriella dio a los asaltantes para que se entregaran.

SEMANA conoció que los delincuentes, que están vestidos con uniformes tácticos, portan armas de largo alcance y cascos; son cinco.

Entre los secuestrados está Luz Marina Castillo, una mujer de 53 años, que según contó su hijo, lleva más de 17 como tesorera del Éxito. El hombre, esta noche, pidió que el rescate se diera por una vía negociada, pues teme que su progenitora sufra una retaliación, al igual que los otros secuestrados.

“¿Por qué no dejan que los medios lleguen para que el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando? Adentro yo tengo un familiar que fue la que me trajo a este mundo, la que me dio la vida, que es mi madre, y por mi madre doy mi vida”, dijo el hombre ante los medios de comunicación.

“Ella es trabajadora de allá adentro, no me han dicho porque no sé más nada, ella me dijo: hijo, voy a trabajar y salgo a las 10″, contó.