Los secuestradores del Éxito de Cartagena, quienes mantienen al interior 20 personas secuestradas, pidieron al presidente Abelardo De La Espriella que les diera tiempo para planear su entrega.

SEMANA conoció que los delincuentes, que están vestidos con uniformados tácticos, portan armas de largo alcance y cascos, son cinco.

Se conoce la primera fotografía de los rehenes dentro del Éxito de Cartagena tras horas de secuestro

Los delincuentes suman más de 14 horas en el almacén, uno de los más concurridos de Cartagena.

Entre los secuestrados está Luz Marina Castillo, una mujer de 53 años, que según contó su hijo, lleva más de 17 como tesorera de el Éxito.

El hombre, esta noche, pidió que el rescate se diera por una vía negociada pues teme que su progenitora sufra una retaliación, al igual que los otros secuestrados.

El drama desde adentro: divulgan la primera imagen del grupo de personas que sigue retenido en el Éxito de Cartagena. Foto: Rafael Poveda

“¿Por qué no dejan que los medios lleguen para que el mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando? Adentro yo tengo un familiar que fue la que me trajo a este mundo, la que me dio la vida, que es mi madre, y por mi madre doy mi vida”, dijo el hombre ante los medios de comunicación.

“Ella es trabajadora de allá adentro, no me han dicho porque no sé más nada, ella me dijo: hijo, voy a trabajar y salgo a las 10″, contó.

Sobre lo sucedido, el presidente, Abelardo De La Espriella, dijo que el asalto al Éxito de Contadora ocurrió luego de que los delincuentes vieran frustrado un robo a un carro de valores.

“Les voy a contar qué está ocurriendo en Cartagena: un grupo de bandidos de delincuentes comunes quería asaltar un carro de valores que iba a recoger un dinero a ese centro comercial, del día anterior, y las cámaras alertaron sobre la presencia de estos bandidos; los operadores de las cámaras activaron los botones de pánico y la Policía acudió de manera inmediata. No les quedó otra que refugiarse en uno de los locales y secuestrar a 30 personas”, dijo De La Espriella.

Abelardo De La Espriella ya está en la sala de crisis: extreman medidas de seguridad en inmediaciones del Éxito de Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo: “Estamos bajo las directrices de todas las agencias de seguridad del Estado, Policía de Colombia, Armada de Colombia y nuestras Fuerzas Militares, que están al frente de la situación desde el primer momento del reporte. Se han implementado todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”.