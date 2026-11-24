Este martes 24 de noviembre se vive en San Juan de Puerto Rico la edición número 75 de Miss Universo 2026, en la que 116 candidatas se disputan el título de la nueva soberana de la belleza universal. Este certamen dará a conocer a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch, quien se coronó como Miss Universo 2025 en medio de polémicas.

Miss Universo 2026 hoy: hora en Colombia, canales de transmisión y quiénes son las primeras favoritas

En este día, la competencia se llevará a cabo de la siguiente manera: en primer lugar, se seleccionarán 30 semifinalistas, luego quedarán 10 aspirantes y, por último, se dará a conocer el Top 5.

Pero la edición de este año trae novedades; entre ellas está la participación, por primera vez, de San Martín y Uganda.

Miss Universo 2026: así se vive el día y la noche de coronación

Las favoritas de la edición número 75

En cuanto a las favoritas, Venezuela aparece entre las delegaciones con mayor expectativa gracias a Clara Vegas Goetz. También sobresale Puerto Rico, con Jennifer Barreto, quien cuenta con el respaldo de competir como anfitriona.

Filipinas, representada por Bea Millan Windorski, también figura entre las posibles protagonistas, al igual que Francia, con Garance Authié, y Nueva Zelanda, cuya representante Georgia Waddington ha destacado en los desfiles.

Colombia tampoco pasa desapercibida. María Alejandra López ha recibido comentarios positivos por su carisma, seguridad y presencia en pasarela. Uno de los momentos que más llamó la atención fue su homenaje a las joyas colombianas mediante el traje típico.

Otras candidatas que causan expectativa son Dominga López, de Chile; Melissa Núñez, de República Dominicana, y Mia Dio, de Cuba. La expectativa está puesta en una noche que definirá quién será la nueva soberana universal.

¿A qué hora y dónde ver el certamen de belleza?

Los espectadores y seguidores de este evento podrán ver la noche de coronación llamada ‘Celebrando Nuestras Reinas’ desde las 7:00 p. m. (hora Puerto Rico), lo cual es 8:00 p. m. (hora Colombia), teniendo en cuenta la diferencia horaria.

La transmisión se podrá ver a través de Telemundo internacional, Universal + y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

¿Dónde será Miss Universe 2027?

A través de un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de plataformas, la organización confirmó que la sede destinada para la edición número 76 será Vietnam.

“La Organización Miss Universo (MUO) se complace en anunciar que Vietnam ha sido seleccionado como país anfitrión del certamen 76 de Miss Universo, que se celebrará en 2027. La selección ha sido realizada por Legacy Holding Group, S.A. de C.V., definida como ‘MU East’ en virtud del Acuerdo Hemisférico Marco. Como ‘Parte designada para 2027′, MU East dirige la planificación, el desarrollo, la producción y la ejecución del certamen, incluida la selección del país anfitrión, de conformidad con los procedimientos aplicables del Acuerdo”, se lee inicialmente.

A lo que agrega: “Los impresionantes paisajes de Vietnam, su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad ofrecen un escenario inspirador para esta celebración mundial. El certamen, que reunirá a delegadas de países y territorios de todo el mundo, rendirá homenaje a la confianza, el liderazgo y la individualidad de las mujeres, al tiempo que pondrá de relieve las tradiciones, la creatividad y el espíritu contemporáneo de Vietnam. MU East espera con ilusión colaborar con la comunidad de Miss Universo, los directores nacionales, las delegadas y los socios para ofrecer un certamen excepcional que mantenga el prestigio, la diversidad y los estándares globales de Miss Universo. La ciudad anfitriona, el recinto, las fechas del certamen y otros detalles se anunciarán a su debido tiempo a través de los canales oficiales de la Organización”.