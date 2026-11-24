La cuenta regresiva para conocer a la nueva Miss Universe llegó a su final. Este martes 24 de noviembre, Puerto Rico se convierte en el escenario de la edición número 75 del certamen de belleza más reconocido del mundo, que reúne a 116 representantes de diferentes países. Entre ellas se encuentra la colombiana María Alejandra López Pérez, quien ha llamado la atención por su desempeño y ya figura entre las candidatas que generan expectativa.

Así puede votar desde Colombia por María Alejandra López en Miss Universo 2026: el camino para llegar al top 30 de semifinalistas

La ceremonia principal se realizará en el Coliseo José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan, donde las participantes buscarán conquistar al jurado y quedarse con la corona que actualmente pertenece a la mexicana Fátima Bosch, ganadora de 2025.

Miss Universe 2026: hora y por dónde ver el certamen de belleza

Antes de conocer a la sucesora, los espectadores podrán disfrutar de un espacio especial llamado ‘Celebrando Nuestras Reinas’, programado para las 7:00 p. m., hora de Puerto Rico. Durante este espacio se presentarán diferentes momentos de las candidatas a lo largo de la competencia.

En Colombia, la transmisión de la gala comenzará a las 8:00 p. m. Los interesados podrán seguir el evento a través de Telemundo Internacional, Universal+ y el canal oficial de Miss Universo en YouTube.

Fátima Bosch conocerá este 24 de noviembre a su sucesora como Miss Universe. Foto: Instagram @fatimaboschfdz

La competencia tendrá varias etapas: primero se seleccionarán 30 semifinalistas, luego quedarán 10 aspirantes y finalmente se conocerán las candidatas que disputarán los últimos lugares antes de elegir a la ganadora.

Esta edición también tiene un ingrediente especial con la participación, por primera vez, de San Martín y Uganda.

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Candidatas favoritas de Miss Universe 2026

En cuanto a las favoritas, Venezuela aparece entre las delegaciones con mayor expectativa gracias a Clara Vegas Goetz. También sobresale Puerto Rico, con Jennifer Barreto, quien cuenta con el respaldo de competir como anfitriona.

Filipinas, representada por Bea Millan Windorski, también figura entre las posibles protagonistas, al igual que Francia, con Garance Authié, y Nueva Zelanda, cuya representante Georgia Waddington ha destacado en los desfiles.

El vestido de esmeraldas con el que Miss Colombia, María Alejandr López, deslumbró en Miss Universe. Foto: Instagram: @malopezp

Colombia tampoco pasa desapercibida. María Alejandra López ha recibido comentarios positivos por su carisma, seguridad y presencia en pasarela. Uno de los momentos que más llamó la atención fue su homenaje a las joyas colombianas mediante el traje típico.

Otras candidatas que causan expectativa son Dominga López, de Chile; Melissa Núñez, de República Dominicana, y Mia Dio, de Cuba. La expectativa está puesta en una noche que definirá quién será la nueva soberana universal.