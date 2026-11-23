El nombre de Feid se suma a una de las celebraciones más emblemáticas de Estados Unidos. El cantante colombiano fue confirmado como uno de los artistas que participarán en la edición número 100 del Macy’s Thanksgiving Day Parade, el tradicional desfile de Acción de Gracias que cada año convierte las calles de Nueva York en un espectáculo de música, personajes, carrozas monumentales y globos gigantes.

El evento se realizará el próximo jueves 26 de noviembre y tendrá al intérprete paisa como uno de los representantes de la música latina en una programación que reunirá figuras de distintas generaciones y géneros.

La presencia de Feid tiene un significado especial para Colombia, pues el artista será el único representante del país confirmado en el cartel musical de esta edición centenaria. El intérprete de éxitos como Luna, Classy 101, Ferxxo 100 y Hey Mor hará parte de la nómina internacional que acompañará el recorrido por Manhattan, una vitrina que año tras año convoca a millones de espectadores frente a las calles y las pantallas de televisión.

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De acuerdo con la programación divulgada por Macy’s, Feid se presentará sobre una de las carrozas del desfile. El paisa no será, sin embargo, el primer colombiano en formar parte de esta tradición. A lo largo de los años, artistas nacionales han encontrado en el desfile una vitrina para acercarse al público estadounidense y ampliar el alcance de su música.

Juanes, por ejemplo, participó en la edición de 2010 y también se presentó en 2015, cuando su aparición fue destacada como un hito para la música latina en el evento. Karol G hizo parte de la edición de 2020, una celebración que se desarrolló bajo las restricciones de la pandemia de covid-19 y sin público en las calles, en la que interpretó canciones como Tusa y Ay, Dios mío!.

Más recientemente, Sebastián Yatra participó en el desfile de 2024, en el que interpretó una canción navideña y se presentó en una carroza temática.

La edición de este año tendrá un componente especial por tratarse del centenario del desfile, que debutó en 1924 y se ha convertido en una de las citas más reconocidas de la temporada de Acción de Gracias en Estados Unidos. La organización anunció un récord de 100 elementos inflables, más de 11.000 participantes y voluntarios, 28 carrozas y agrupaciones musicales.

El recorrido atravesará Manhattan, desde el Upper West Side hasta Herald Square, frente a la emblemática tienda de Macy’s, donde se dará el cierre de la celebración con la llegada de Santa Claus.

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Feid en el Atanasio Girardot Foto: COLPRENSA ©

Entre las novedades de esta edición estarán los globos de Bluey, Hello Kitty, Mickey Mouse en su versión de El aprendiz de brujo, un Minion llamado Buckaroo Bob y nuevas figuras creadas para conmemorar los cien años del espectáculo.

El cartel musical también contará con nombres de amplio reconocimiento internacional.

Sobre las carrozas estarán Baha Men, Natasha Bedingfield, Blues Traveler, DEVO, Icona Pop, Il Volo, Indigo Girls, Jimmy Fallon junto a The Roots, JoJo, Wyclef Jean, Queen Latifah, Natalie Merchant, Jamie Miller, Ryan Peter Murphy, Leslie Odom Jr., Keke Palmer, Anthony Ramos, RIIZE, Smash Mouth y Mckenna Grace, entre otros.

El desfile comenzará a las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York, que corresponde también a las 8:30 a. m. en Colombia. Los espectadores podrán seguirlo a través de NBC y Telemundo, además de la plataforma de streaming Peacock. La transmisión en español estará a cargo de Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow, quienes acompañarán a la audiencia hispanohablante durante la jornada.

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El cantante, compositor y productor Feid (Ferxxo) en el tercer día del Festival Estéreo Picnic 2024 en el Parque Simón Bolívar. Foto: John Paz

El colombiano anunció FERXXO – THE GREEN STAR TOUR 2027, una gira de 33 fechas por Estados Unidos, Canadá y México que comenzará el 5 de febrero en Orlando, Florida, y se extenderá hasta mayo. El recorrido incluye escenarios como el Kia Center, en Orlando; el Kaseya Center, en Miami; el Barclays Center, en Brooklyn; el United Center, en Chicago; el Chase Center, en San Francisco, y el Intuit Dome, en Inglewood, California.