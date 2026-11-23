La actriz colombiana Marcela Carvajal está viviendo una nueva etapa después de ponerle fin a su matrimonio de 17 años con Beto Gaitán. Aunque la separación significó un cambio importante en su vida, la intérprete no descarta volver a enamorarse y construir una relación sentimental. Eso sí, reconoció que encontrar a alguien que cumpla con sus expectativas podría convertirse en todo un desafío.

Marcela Carvajal confiesa la verdadera razón por la que le puso fin a su matrimonio de 17 años

Durante una entrevista con la periodista Eva Rey, la actriz habló sobre las decisiones que ha tomado en el terreno personal y compartió su manera de entender las relaciones después de una ruptura.

La conversación giró alrededor de la posibilidad de terminar una relación cuando los sentimientos cambian y de la importancia de no quedarse en un lugar donde ya no se encuentra la felicidad.

Para ella, una separación no debería verse necesariamente como un fracaso, pues también puede representar una oportunidad para recuperar la tranquilidad y tomar decisiones pensando en el bienestar propio.

Marcela Carvajal Foto: Instagram @mcarvajal28

“Yo creo que vale la pena, si es consecuente con lo que tú sientes, no importa que tengas 48, 53, 60, 70, 80, no importa. Es un acto de amor, busquemos la felicidad a la edad que sea”, dijo durante la charla.

Sus palabras dejaron ver una postura en la que la edad no es un límite para comenzar de nuevo. La actriz considera que las personas tienen derecho a cambiar de rumbo cuando sienten que una relación dejó de responder a lo que necesitan emocionalmente.

Sin embargo, uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Eva Rey quiso saber si estaría dispuesta a conocer a alguien y comenzar otra historia de amor.

Lejos de cerrar esa posibilidad, Marcela confesó que sí le gustaría volver a experimentar el estar enamorada.

“Me encantaría ver en esta época que pasa (…) siento que no es fácil, siento que no somos mujeres fáciles, necesitaríamos un hombre muy especial, y hay pocos de esos”, respondió.

Con esta frase, Marcela dejó ver que tiene interés en una nueva relación, aunque también reconoce que sus expectativas han cambiado.

Después de una experiencia de tantos años, encontrar una persona con quien exista una conexión especial no parece ser algo que quiera tomar a la ligera.

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Actualmente, Carvajal también atraviesa un momento activo en su carrera artística, pues participa en ‘MasterChef Celebrity’. Su presencia en el programa ha permitido que el público conozca otras facetas de su personalidad, más allá de los personajes que ha interpretado en televisión.

Así, la actriz deja abierta la puerta al amor, pero con una idea clara: estar en pareja no es una obligación y la felicidad puede construirse en cualquier momento de la vida.