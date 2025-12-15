Marcela Carvajal destapó detalles tras divorcio con Beto Gaitán; duraron 17 años juntos: “Es un duelo, es una muerte”

Marcela Carvajal, reconocida actriz colombiana, sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente el final de su matrimonio, tras 17 años de relación. La noticia se conoció luego de una entrevista concedida a un medio nacional, en la que la artista se refirió de manera directa a las razones que llevaron a la ruptura.

Durante la conversación, la famosa habló con franqueza sobre lo ocurrido con Beto Gaitán, quien fue su compañero de vida y padre de su familia. La actriz explicó que la decisión estuvo motivada por la necesidad de asumir una nueva etapa desde la conciencia personal y el cuidado del bienestar emocional de todos los involucrados, dejando claro que se trató de una determinación tomada con reflexión y respeto.

No obstante, recientemente, Marcela Carvajal volvió a tocar el tema en el formato Geniales y Mayores, donde fue clara acerca del proceso que llevaba en su parte emocional. La celebridad contó cómo estaba lidiando con la ruptura, teniendo en cuenta la vida que construyeron juntos en Los Ángeles.

La actriz habló desde el corazón y catalogó esto como una muerte de la realidad, pasando por un día a día para renacer y volver a ubicarse. De hecho, tomó la decisión de distanciarse, buscando alcanzar un camino diferente.

“Es un duelo, es una muerte. Es la muerte de una etapa, es la muerte de una rutina, es la muerte de un sueño, es la muerte de un plan. Y hay que vivirlo. El mío ha sido un poquito complicado porque, como vivíamos juntos en Los Ángeles, y éramos un núcleo familiar en una ciudad extraña, pues no es tan fácil. Este movimiento que estoy haciendo este semestre de tomar distancias geográficas, para hacer un duelo más sano y concreto, es por el bien de todos”, afirmó.

Al hablar de qué fue lo que hizo que no funcionara la relación, Marcela Carvajal enfatizó que las cosas no fluían como antes, y su rol de padres era el que destacaba en la unión. Al ver que sus hijas crecían, debió tomar la decisión y cortar el lazo amoroso con Beto.

“Yo creo que nos dimos cuenta de que como pareja no funcionaba, pero como familia sí funcionaba. Como papá y mamá estamos de acuerdo y somos papás enamorados de nuestras hijas. Como pareja, no. Cuando mis hijas empezaron a pensar en pareja, pensé: ‘Este no es el ejemplo que les puedo dar’. Los niños, ya cuando van creciendo, no son bobos, saben cuando algo no funciona. ¿Por qué voy a mantener algo que saben que ya no funciona?”, dijo.

La famosa volvió a comentar que había entendido que su vida tenía que continuar, por lo que apreciaba las oportunidades y los instantes que se atravesaban en su escenario actual. “La vida no se acaba hasta que te mueres. Mientras tanto, tenemos esa oportunidad de probar, aprender, empezar, intentar… yo he tenido entre la suerte y el karma de empezar muchas veces”, aseguró.

“Para renacer tienes que morir. Para agarrar una cosa, tienes que soltar otra. Sí, me dolió, por eso es el duelo. Lo bonito del duelo es que si no aceptas la muerte, no puedes renacer (…) Yo siento que a los hombres, no puedo hablar por Beto, pero siento que hasta que no pasa, no caen”, agregó.