Marcela Carvajal confirmó la muerte de actor colombiano y conmovió a sus seguidores: “Estoy en ‘shock’”

A través de redes sociales, la actriz se pronunció y expresó su sentir.

27 de noviembre de 2025, 8:49 p. m.
Marcela Carvajal confirmó muerte de actor colombiano
Marcela Carvajal confirmó muerte de actor colombiano | Foto: Instagram @mcarvajal28

El mundo del entretenimiento está de luto luego de que se conociera la noticia del fallecimiento del actor colombiano Don Gellver de Currea. Reconocido por su participación en diferentes producciones como las series Sala de urgencias, Laura, la santa colombiana, y la película El paseo 4, por las cuales seguirá siendo recordado.

La noticia fue confirmada por Marcela Carvajal, quien a través de su perfil de Instagram compartió una foto junto a su colega y dejó un emotivo mensaje en el que expresó lo que siente por lo sucedido.

Contexto: El último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes del trágico accidente en Piedecuesta

Me enteré ayer de la muerte de mi amigo @gellversion. No sé qué pasó, pero estoy en shock. Fue compañero de actuación desde #mariamaria en el año 1996 o 97, no lo sé… Esta foto es en #lamadrelaura. Quiero con esta foto rendirle un homenaje. Mucha luz y paz, mi Guelver. ¡Un abrazo, amigo!”, escribió.

La publicación conmocionó a miles de seguidores y parte de la comunidad artística, pues Don Gellver logró conquistar no solo con su talento, sino también con su auténtica personalidad.

Por eso, muchos aprovecharon para dejarle un sentido mensaje: “Lo siento”; “lo recuerdo en la película Visa U. S. A., muy buen actor, q. e. p. d.”; “Dios lo tenga. q. e. p. d.”; “Lo siento mucho, Marce”, fueron algunos de los comentarios.

La empresaria compartió la fotografía el día 26 de noviembre, dando a entender que ese día habría sido el deceso del actor; sin embargo, todavía no hay un comunicado oficial por parte de la familia, fuentes de salud o las autoridades.

Lo ocurrido deja interrogantes sobre si las causas estuvieron relacionadas con un tema de salud, pues meses atrás, en una entrevista con La Red Caracol, contó que estuvo ingresado en la clínica por un hipo y fue una de sus peores experiencias.

Contexto: Marcela Carvajal expuso verdad tras su vínculo con Amparo Grisales; destapó detalle del pasado: “Dame la cachetada”

¿Quién era Don Gellver de Currea?

El también director y artista en el cine se formó en la Escuela Superior de Teatro de Bogotá, lo que le permitió tener una destacable trayectoria profesional en arte dramático. Además, estuvo en danza moderna e interpretativa folclórica mientras hacía su carrera actoral.

Por parte de la televisión, estuvo en exitosas telenovelas como María - María, La alternativa del escorpión y La vorágine. Luego, hizo su aparición más importante en Sala de urgencias y Laura, la santa colombiana en 2015. Por último, también hizo parte de producciones internacionales como Burn Notice: The Fall of Sam Axe.

