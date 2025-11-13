El pasado 8 de noviembre Jhon Freddy Martínez tuvo un accidente de tránsito en Piedecuesta, Santander, que le costó la vida. Según la información local, el actor murió mientras se movilizaba en su motocicleta y el hecho quedó registrado en video.

El artista era conocido por su talento y profesionalismo en las diferentes escenas actorales y teatrales que realizó, pues su versatilidad en cada uno de los personajes que interpretó le permitió destacar en esa industria.

Algunas de las producciones televisivas de las que hizo parte fueron Pequeño Manhattan, Sala de espera, Índigos y Ni un paso atrás. Mientras que en teatro estuvo en los elencos de La dalia negra, Lío de pantalones y En busca de la Llorona.

El último mensaje del actor Jhon Freddy Martínez antes del trágico accidente

El artista también es recordado por su participación en diferentes comerciales y videoclips; incluso días antes de su muerte había compartido el tráiler de uno de sus más recientes trabajos.

En la descripción de la publicación se conoció que el video se trataba del videoclip llamado Pon a sonar las rolas, el cual iba a ser presentado el 12 de noviembre, pero después de lo sucedido, el lanzamiento será el próximo viernes 21 de noviembre en homenaje a Jhon Freddy.

Los usuarios y seguidores del actor aprovecharon para dejar mensajes de despedida, que resaltan no solo el talento por el que logró ser reconocido, sino la gran persona que fue.

“Descansa en paz, gran ser humano”; “Descansa en paz, gracias por dejarnos tu última obra”; “Eras muy talentoso, John”; “Era una buena persona, vuela alto, Jhon Freddy Martínez”, fueron los mensajes.

¿De qué murió Jhon Freddy Martínez?

El trágico accidente sucedió el pasado sábado 8 de noviembre en el sector Los Troncos sobre el mediodía, según indicaron las autoridades y se compartieron por redes sociales como X, las imágenes de cámaras de seguridad que captaron el momento.

Por otro lado, información recopilada por los medios nacionales, Jhon Freddy hizo un cruce prohibido en el semáforo cuando estaba en rojo, por lo que impactó con una camioneta que había tomado el paso de la vía.

Trágico accidente en #Piedecuesta en el que lamentablemente murió un motociclista- El gremio de la actuación en #Santander confirmó que se trató de Jhon Freddy Martínez, un actor local por hacer reconocidas producciones y amar el arte. pic.twitter.com/y6koUiWJa4 — Mely Múnera (@MelyMunera) November 10, 2025