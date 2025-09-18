El fotógrafo, director creativo y actor, Brad Everett Young, es reconocido por su aparición en grandes producciones como Grey’s Anatomy, Jurassic Park III, Los Ángeles de Charlie, Boy Meets World, The Artist, entre otras, y sus retratos a celebridades para exitosas revistas.

El artista no solo logró destacarse por su carrera actoral, sino también por haber fundado Dream Loud Official, dedicada a restaurar y preservar arte y música en las escuelas, según afirmó The Hollywood Reporter.

El mismo medio mencionado anteriormente fue el encargado de publicar la noticia del fallecimiento del estadounidense, quien a sus 46 años sufrió un accidente automovilístico y, debido a la gravedad de las lesiones, perdió la vida en el lugar de los hechos.

Paul Christensen, publicista del actor, afirmó en la revista que Brad iba conduciendo solo por la autopista 134 el pasado domingo 14 de septiembre en horas de la noche, cuando fue impactado por otro vehículo que se dirigía en dirección contraria. El choque le ocasionó la muerte inmediata, mientras que el otro conductor fue llevado al hospital.

El reconocido actor estadounidense de 'Grey's Anatomy' falleció a sus 46 años. | Foto: Captura de Newsbomb / Soy502

¿Por qué Young fundó Dream Loud Official?

The Hollywood Reporter afirmó que Brad Everett Young fundó una organización sin ánimo de lucro con el fin de inspirar a estudiantes y profesores que quieran convertirse en artistas.

“La creatividad no es un lujo, sino una parte esencial de la educación”, decía el actor, pues esa fue la razón por la que su iniciativa empezó y se ha llevado a cabo en las escuelas, dejando un legado que continúa.

¿Cómo llegó Brad a las pantallas?

El reconocido actor y fotógrafo nació en Danville, un pueblo ubicado en el estado de California. Allí se graduó de la Universidad de Averett y tuvo múltiples trabajos como escritor, fotógrafo y diseñador gráfico en periódicos escolares.

Luego, decidió irse a Los Ángeles para estudiar medicina y obtener mejores oportunidades laborales. Sin embargo, al llegar a una de las ciudades conocidas por ser el centro de la industria televisa y cinematográfica, hizo su primera audición para una serie de televisión y obtuvo el papel.