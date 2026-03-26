Jessi Uribe, Alzate, Pipe Bueno y más estrenan ‘Te quiero ver campeón’, canción que celebra a la Selección Colombia

La Selección Colombia comenzó a calentar motores, previo al inicio de la Copa del Mundo 2026, la cual se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México. Este gran evento deportivo tendrá su acto de inauguración el jueves 11 de junio y ya muchos en Colombia comienzan a mostrar su alegría y fe intacta.

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La emoción por la participación de la ‘Tricolor’ en el Mundial, que está a 77 días de empezar, está a tope, y los cantantes de música popular se reunieron para hacer una canción que celebra la emoción que le provocan al pueblo colombiano los 11 jugadores que juegan en este gran evento deportivo.

Esta canción, que ya fue estrenada en todas las plataformas digitales, tiene como voces principales a Jessi Uribe, Luis Alfonso, Paola Jara, Ciro Quiñonez, Jhonny Rivera, Pipe Bueno, Alzate, Francy, Arelys Henao, Jhon Alex Castaño y Luisito Muñoz.

En el video de este tema, titulado Te quiero ver campeón, se narra la historia de una familia o un grupo de amigos que, en un barrio popular, tratan de sintonizar el partido en un televisor antiguo.

Se puede ver en el video a Luis Alfonso, Jhonny Rivera, Alzate y Ciro Quiñonez tratando de sintonizar el partido, mientras los otros celebran con gozo que la Selección está a punto de jugar.

En cuanto a la letra, se ve totalmente reflejada la emoción de los cantantes como fervientes hinchas que afirman que habrá un gol por parte de los jugadores.

“Me subió la fiebre, pero por la Tricolor / Póngale la fe que Colombia grita gol / 50 millones, pero solo un corazón / Dame una alegría que te quiero ver campeón”, se escucha en el estribillo de la canción.

En palabras del mismo Jessi Uribe, que fue quien lideró el proyecto de esta canción, dejó claro que su intención era mostrar la realidad de las personas que viven la emoción del Mundial desde sus casas y lejos de los estadios donde se disputan los partidos.

Según el cantante, el propósito era representar “a la señora de la tienda, el del sancocho en familia, la gente que vibra con lo nuestro”.

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El proyecto de esta canción se detuvo por un tiempo, debido al fallecimiento de Yeison Jiménez, artista que también iba a tener su participación. Sin embargo, aun con el luto, los cantantes decidieron seguir adelante con el tema con el propósito de rendirle homenaje al aventurero.

Los fans no demoraron en mostrar el apoyo a este nuevo himno: “Buenísima canción. “Vamos, Tricolor”; “quién iba a pensar que la pérdida de un ser especial iba a reunir a los mejores cantantes de la música popular haciendo un gran equipo. Les deseo éxitos y bendiciones”; “qué sabroso se escucha ese ritmo. Qué viva Colombia y sus artistas, en especial a Jessi Uribe”; “qué junte, les quedó buenísima”, fueron algunos de los comentarios.