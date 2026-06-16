Sofía Petro sorprendió al contar la verdad de la relación que tienen sus padres, Gustavo Petro y Verónica Alcocer: “Lo vemos todos”

Sofía Petro continúa siendo una de las integrantes de la familia presidencial con mayor presencia en redes sociales, espacios en los que suele compartir aspectos de su día a día y expresar opiniones sobre diferentes temas que generan conversación entre los usuarios.

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Recientemente, una de sus publicaciones en TikTok captó la atención de miles de internautas y comenzó a viralizarse en distintas plataformas. El contenido fue difundido en medio del ambiente político que rodea las elecciones presidenciales, por lo que no tardó en despertar comentarios y diversas interpretaciones.

En el video, la joven recurrió a un audio que se ha popularizado en la plataforma y lo acompañó con imágenes que generaron reacciones divididas. La grabación fue realizada en formato selfie y mostraba a Sofía haciendo lip sync mientras sonaba una frase relacionada con la decisión de no votar por determinado candidato.

Aunque el clip no incluía el audio completo, la hija del presidente Gustavo Petro dejó claro que se trataba de uno de sus contenidos favoritos durante los últimos días de mayo. La publicación rápidamente llamó la atención de seguidores y críticos, quienes debatieron sobre el posible mensaje detrás del video y su relación con el actual contexto político del país.

Sin embargo, en las últimas semanas, Sofía Petro fue foco de reacciones en plataformas digitales, precisamente por un diálogo que sostuvo con Caracol Radio, específicamente para el formato Geniales y mayores que yo.

La joven habló sobre distintos puntos de vista, situaciones personales, temas de interés general y asuntos familiares, dejando sin palabras a más de uno con lo que dijo sobre la relación de sus padres, Gustavo Petro y Verónica Alcocer.

Según se observó, la hija del mandatario fue interrogada sobre la extraña dinámica que existía entre sus progenitores, teniendo en cuenta algunas polémicas que los rodearon. La politóloga fue clara y puntual, poniendo freno a comentarios.

“Es una relación llena de amor, de respeto… realmente es una relación de equipo, así lo veo yo, y así lo vemos todos en la familia”, dijo.

“Todos seguimos juntos”, agregó, sin entrar en detalles.

Al indagar sobre Verónica Alcocer, Sofía fue enfática en lo fundamental que ha sido en su camino, recibiendo apoyo y respaldo en todo instante.

“Ella siempre me dice que me apoyará en todo; es otra persona que me llena de alas para lo que sea que yo quiera. Absolutamente respaldada”, aseguró.

En cuanto a Gustavo Petro, la joven recibió una pregunta con respecto al M-19, grupo al que perteneció el presidente de Colombia en su momento. En sus declaraciones, apuntó que sentía bastante tranquilidad, ya que su padre aceptó cambios y optó por aportar al país de otra manera.

“Siento mucha tranquilidad porque tengo un papá que se acopló a unos acuerdos de paz, que decidió dejar las armas, decidió aportar al país con sus ideas… es todo lo que he visto de él, es una persona realmente comprometida”, dijo ante cámaras.