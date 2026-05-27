Sofía Petro subió particular video sobre el candidato por el que no votaría de cara a las elecciones 2026

Sofía Petro ha mantenido una actividad constante en redes sociales, plataformas en las que acostumbra mostrar momentos de su vida cotidiana y expresar diferentes opiniones personales sobre temas de interés general.

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En los últimos días, una de sus publicaciones en TikTok despertó múltiples comentarios entre los usuarios y rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. El video, compartido en medio del ambiente político previo a las elecciones presidenciales, llamó la atención por las imágenes y el mensaje que acompañaba el contenido.

En la grabación, Sofía Petro utilizó un audio que actualmente es tendencia en TikTok, combinándolo con un clip que generó interpretaciones y reacciones divididas entre los internautas.

La hija del mandatario colombiano se grabó en tipo selfie, haciendo lip sync de un audio en el que se escuchaba a una persona decir que jamás votaría por un candidato en específico. Aunque la mujer cortó el contenido, aseguró que era su favorito de esta semana final de mayo.

“Mira, estamos a una semana de las elecciones presidenciales y yo prefiero caer en pringamosa, revolcarme en pringamosa que votar por...”, se escucha en el contenido, donde se le luciendo un saco rosa y su cabellera recogida.

“Mi audio favorito de la semana”, escribió en el pie del foto del post, donde muchas personas aseguraron que también les gustaba esta clase de tendencias.

A pesar de que Sofía Petro no quiso dar nombres, muchos entendieron que se trataba de alguno de los candidatos de la derecha, ya que su corriente política está inclinada a la izquierda.

Todo tipo de mensajes y opiniones surgieron, despertando debates en quienes mencionaron a Gustavo Petro y a los futuros rostros que ocuparían la posición de presidente.

Como suele ocurrir con varias de sus publicaciones, el contenido provocó debate y comentarios relacionados con el contexto político y la exposición de la familia presidencial en redes sociales.