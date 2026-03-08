Sofía Petro fue a votar y llamó la atención con particular mensaje que llevó en su camiseta

Sofía Petro, una de las hijas del presidente Gustavo Petro, llamó la atención durante esta jornada electoral por las prendas que llevó y el mensaje que transmitió.

A la joven se le vio junto a su papá y a su mamá, la primera dama Verónica Alcocer, al inicio del día y, tras ejercer su derecho al voto, hizo una publicación en sus redes sociales de una foto suya junto al certificado de votación.

Lo que más llamó la atención fue su camiseta; era de color amarillo y se leía la frase: “Defender la alegría”.

La publicación de Sofía se hizo viral rápidamente en las redes sociales y desató muchas reacciones.