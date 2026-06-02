Sofía Petro Alcocer, hija del presidente, lanzó mensaje de cara a la segunda vuelta: “Quiero creer”

Los colombianos se alistan para acudir nuevamente a las urnas el 21 de junio y elegir al próximo presidente de la República.

Ese día, entre los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, se escogerá a quien gobernará al país durante los próximos cuatro años.

Gustavo Petro desafió a sus críticos por no aceptar los resultados del preconteo y tomó decisión en su cuenta de X

Mientras llega ese día, Sofía Petro Alcocer, hija del presidente Gustavo Petro, compartió un par de mensajes a través de su cuenta en X, a propósito de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Solo uno de los dos candidatos habla de un país donde somos todos bienvenidos, también los que no concuerdan con él. Espero de corazón que Colombia escoja ese camino. Quiero creer [que] somos mayoría quienes no queremos el exterminio del diferente, quienes creemos en el diálogo y que incluso frente a las fracturas más irreconciliables, no escogeríamos la violencia para imponernos, los que no apoyamos la idea de destripar al otro”, manifestó en X la hija del jefe de Estado, esta mañana de martes 2 de junio.