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Katherine Miranda renunció a la Alianza Verde

SEMANA conoció la carta de renuncia que presentó la excongresista de la Alianza Verde.

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Redacción Semana
21 de julio de 2026 a las 11:53 a. m.
La excongresista Katherine Miranda tuvo fuertes tensiones con el partido Alianza Verde frente a la elección presidencial.
La excongresista Katherine Miranda tuvo fuertes tensiones con el partido Alianza Verde frente a la elección presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La excongresista Katherine Miranda presentó su carta de renuncia a la Alianza Verde. Así lo oficializó ante los copresidentes de la colectividad, Antonio Navarro y Rodrigo Romero.

“Me permito presentar mi renuncia irrevocable a mi militancia en el partido Alianza Verde, así como a mi condición de integrante de la dirección nacional y a cualquier otra dignidad, representación, designación o función que ejerza al interior de la colectividad”, expresó Miranda.

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En el mismo documento, ella reiteró que su salida la adoptó de manera libre y voluntaria; también agradeció por el espacio que tuvo en el partido político.

Miranda concluyó: “La presente renuncia produce efectos desde su radicación y se formula para los fines constitucionales, legales y estatutarios correspondientes”.

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La excongresista tenía fuertes tensiones con ese partido. Incluso, ella anunció su voto por Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia, cuando los demás integrantes de la colectividad se inclinaron por el proyecto político de Iván Cepeda y el Pacto Histórico.

Para algunos sectores, su permanencia en el Verde sería insostenible después de la contienda por la Casa de Nariño.