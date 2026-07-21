Katherine Miranda renunció a la Alianza Verde

La excongresista Katherine Miranda presentó su carta de renuncia a la Alianza Verde. Así lo oficializó ante los copresidentes de la colectividad, Antonio Navarro y Rodrigo Romero.

“Me permito presentar mi renuncia irrevocable a mi militancia en el partido Alianza Verde, así como a mi condición de integrante de la dirección nacional y a cualquier otra dignidad, representación, designación o función que ejerza al interior de la colectividad”, expresó Miranda.

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En el mismo documento, ella reiteró que su salida la adoptó de manera libre y voluntaria; también agradeció por el espacio que tuvo en el partido político.

Miranda concluyó: “La presente renuncia produce efectos desde su radicación y se formula para los fines constitucionales, legales y estatutarios correspondientes”.

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La excongresista tenía fuertes tensiones con ese partido. Incluso, ella anunció su voto por Abelardo De La Espriella a la Presidencia de Colombia, cuando los demás integrantes de la colectividad se inclinaron por el proyecto político de Iván Cepeda y el Pacto Histórico.

Para algunos sectores, su permanencia en el Verde sería insostenible después de la contienda por la Casa de Nariño.