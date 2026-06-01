El centro empieza a decidir a quién respaldará en segunda vuelta: Katherine Miranda ya se apartó de Iván Cepeda y dice que “jamás lo respaldaría”

El Pacto Histórico empezó la búsqueda del centro político con el que pretende asegurar el triunfo del candidato presidencial Iván Cepeda en la segunda vuelta. Sin embargo, no todo ese sector parece dispuesto a respaldar al candidato de la izquierda.

La congresista de la Alianza Verde Katherine Miranda anticipó que no apoyará a Cepeda en los próximos 21 días. Lo hace porque no ha ocultado su decepción con el gobierno del presidente Gustavo Petro, al que respaldó en 2022, pero frente al cual terminó convirtiéndose en una de sus más férreas opositoras.

Katherine Miranda, representante a la Cámara Foto: Paula López

“Ante la inminente derrota de Cepeda, lo veremos esta semana: pidiendo debates, escribiendo en mármol que no hará una Asamblea Nacional Constituyente, diciendo que gobernará y respetará al centro político, descubriendo, de repente, las virtudes de la moderación, reinventándose en tiempo récord como candidato de la tranquilidad institucional. Al final, Iván Cepeda esperando que los colombianos tengamos mala memoria y buena fe”, escribió Miranda en sus redes sociales.

Abelardo de la Espriella. Barranquilla Mayo 31 de 2026. celebración barcaza Foto: SEMANA

Y remató: “La primera vez, con Gustavo Petro, caímos por ingenuos; pero la segunda sería complicidad”.

Aunque Miranda no anunció explícitamente su respaldo a otro candidato, sus declaraciones evidencian su negativa a acompañar la aspiración presidencial de Cepeda.

SEMANA conoció que la parlamentaria bogotana podría acercarse a la campaña de Abelardo de la Espriella por intermedio de José Manuel Restrepo, una figura académica y moderada que genera buena percepción en sectores del centro político. Al parecer, ya existirían acercamientos entre ambas partes.

A Miranda no le gustó la reacción de Gustavo Petro horas después del triunfo de Abelardo de la Espriella, quien no aceptó ni reconoció los resultados electorales y sembró un manto de dudas porque habló de irregularidades en el proceso.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella. Foto: SEMANA

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, dijo Petro.

Ante esto, Miranda le dijo a SEMANA: “Yo jamás apoyaré a Iván Cepeda. Un verdadero demócrata respeta las instituciones y acepta el resultado de las urnas, incluso cuando pierde. Desconocer los resultados, como lo hizo Petro y Cepeda, es en la práctica anunciar un golpe de Estado si su candidato no gana. ¡Como demócrata, me niego a estar al lado de quien quiere acabar con la Constitución!”.