En un fuerte pronunciamiento, la Corporación Excelencia en la Justicia le recordó al presidente Gustavo Petro los límites que tiene establecidos tanto la legislación y la Constitución Política para que participe en política en medio de las jornadas electorales.

Participación indebida en política: la prohibición que no cumple el presidente, deja ministros investigados y una controversia sin precedentes

Esto, debido a sus más recientes publicaciones y mensajes en antesala a la primera vuelta presidencial y que le ha generado reproches por parte del Consejo de Estado y la Misión de Observación Electoral (MOE), principalmente.

“Conviene recordar que el ordenamiento jurídico colombiano establece una prohibición clara de participación en política para el presidente de la República y para quienes ejercen cargos públicos, con el propósito de salvaguardar el equilibrio de poderes y la transparencia del proceso electoral”, señala la Corporación.

Igualmente, le hizo un llamado a la ciudadanía para que respeten las instituciones y los resultados emitidos por los organismos encargados.

“El acatamiento y el respeto irrestricto por los resultados electorales constituyen premisas indispensables para que la vida democrática, social y económica del país se desarrolle en un ambiente de paz y de tranquilidad”, añade.

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