Judiciales

Corporación Excelencia en la Justicia le pidió al presidente Petro que se abstenga de participar en política

En este sentido recordó que la Constitución y la legislación colombiana es muy clara frente a los límites que tiene el jefe de Estado.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 9:32 a. m.
El presidente, Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que cuestionaba los resultados de la primera vuelta.
El presidente, Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en el que cuestionaba los resultados de la primera vuelta. Foto: Ovidio González - Presidencia de la República

En un fuerte pronunciamiento, la Corporación Excelencia en la Justicia le recordó al presidente Gustavo Petro los límites que tiene establecidos tanto la legislación y la Constitución Política para que participe en política en medio de las jornadas electorales.

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Esto, debido a sus más recientes publicaciones y mensajes en antesala a la primera vuelta presidencial y que le ha generado reproches por parte del Consejo de Estado y la Misión de Observación Electoral (MOE), principalmente.

“Conviene recordar que el ordenamiento jurídico colombiano establece una prohibición clara de participación en política para el presidente de la República y para quienes ejercen cargos públicos, con el propósito de salvaguardar el equilibrio de poderes y la transparencia del proceso electoral”, señala la Corporación.

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Igualmente, le hizo un llamado a la ciudadanía para que respeten las instituciones y los resultados emitidos por los organismos encargados.

“El acatamiento y el respeto irrestricto por los resultados electorales constituyen premisas indispensables para que la vida democrática, social y económica del país se desarrolle en un ambiente de paz y de tranquilidad”, añade.

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