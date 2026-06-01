Procurador General visitará las comisiones escrutadoras en Corferias tras quejas del presidente Petro e Iván Cepeda

En la mañana de este lunes 1 de junio, el procurador general, Gregorio Eljach, hará una visita sorpresa a las comisiones escrutadoras que se encuentran en Corferias, uno de los lugares con más afluencia de votantes en Bogotá.

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El jefe del Ministerio Público visitará el Pabellón 6 para revisar el procedimiento que se realiza actualmente.

Esto, después de que públicamente el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial, Iván Cepeda, señalaran que no reconocían los resultados de la primera vuelta.

En la noche del pasado domingo 31 de mayo, después de que se conociera un alto porcentaje de las mesas informadas, el presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en el que cuestionaba los resultados.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son de norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista”, señaló el jefe de Estado.

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“Porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, añadió el jefe de Estado.

A renglón seguido, recalcó: “Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales. Las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes”.

Iván Cepeda confirma que, hasta ahora, no han encontrado evidencia de irregularidades en el marco de las votaciones. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kSkiIsZXYb — Revista Semana (@RevistaSemana) June 1, 2026

El mensaje no solo fue apoyado por el candidato Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quilcué, quienes aumentaron el tono.

“En nuestras ancestralidades aún no aceptamos el resultado del día de hoy. Tenemos que revisar, pero hoy lo profundizará con mucho más fuerza Iván Cepeda“, expresó Quilcué en una rueda de prensa en el Hotel Tequendama, en el centro de Bogotá.

A su turno, el candidato Iván Cepeda cuestionó la logística de la Registraduría Nacional, al señalar que existen varias quejas por cambios de mesa de votación a última hora y usurpación de cédulas.

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“Hay dos situaciones que son en este momento bastante confusas. El presidente de la República acaba de pronunciarse de manera clara sobre una de esas situaciones. Hay un desfase que queremos verificar en torno al censo electoral. Ese no es cualquier desfase. Estamos hablando de 885.000 personas o cédulas. Queremos, porque somos gente seria, que eso se aclare”, manifestó el candidato en la noche del domingo.

Segundo, según Cepeda, existe “información e indicios” sobre mesas de votación con presuntas “votaciones atípicas”.

“Lo dejamos claro de una vez ante la opinión pública. Solo cuando las comisiones escrutadoras dejen totalmente aclarado, nítida y rigurosamente aclarado este asunto, nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche”, agregó el candidato del Pacto Histórico.

Estas quejas fueron las que motivaron la visita especial de la Procuraduría General.