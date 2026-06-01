Aerocivil confirma el número de víctimas en accidente fatal ocurrido este lunes 1 de junio

Un fatal accidente ocurrió este lunes 1 de junio con cuatro víctimas fatales, según confirmó la Aeronáutica Civil.

El suceso involucró una aeronave tipo Cessna 206, con matrícula HK 2521, perteneciente a la empresa ARALL, en la fase de despegue, que cubría la ruta Villavicencio – La Macarena.

El resultado de este suceso es lamentable, según la entidad que rige la actividad aeronáutica en el país. “Se confirma el fallecimiento de los cuatro (4) ocupantes”.

Según confirma la Aerocivil, los protocolos de emergencia institucionales fueron activados de manera inmediata.

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Vienen investigaciones

La autoridad aeronáutica afirma que procedieron a ordenar el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos.

“Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el siniestro. Respecto al estado del aeródromo, se informa que la pista de aterrizaje se encuentra operativa”.

Al decir de la Aeronáutica, procederán a cumplir con su compromiso de celeridad y rigurosidad en la investigación técnica de este lamentable hecho.

Aeronáutica Civil de Colombia. Logo Foto: Aeronáutica Civil de Colombia

Varios accidentes aéreos han conmovido a Colombia en lo que va corrido del año.

Se recuerda el hecho ocurrido en los primeros días de enero, cuando falleció el cantante Yeison Jiménez, en un accidente de avioneta en el momento de su despegue, en Paipa, Boyacá.

Posteriormente, el país fue sorprendido por otro accidente aéreo, esta vez, de un avión de la aerolínea Satena que viajaba entre Cúcuta y Ocaña. Con 15 personas a bordo, las autoridades reportaron que no hubo sobrevivientes.

Otro caso reciente fue el del avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, suceso que ocurrió en el departamento de Putumayo poco después de despegar.

El Ministerio de Transporte emitió un mensaje en el que lamenta el suceso en el que murieron cuatro personas.

Ahora, un nuevo caso se registra en Colombia y causa preocupación en relación con la seguridad aérea, principalmente en aeronaves pequeñas que prestan servicios privados o adelantan trayectos hacia territorios alejados y con pocas posibilidades de transporte aéreo.

Según las estadísticas de la Aeronáutica Civil, el país ha registrado en promedio un accidente aéreo mensual durante las últimas dos décadas.

Foto ilustrativa accidentes aéreos Foto: Platino Stereo Chocó