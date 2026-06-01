Anuncio clave de MinTransporte tras muerte de joven en aguas del embalse de El Peñol-Guatapé

Lo que inicialmente parecía un hecho accidental podría tomar otro giro, luego de que en las últimas horas se viralizara un video en el que se observa a Alexander Avendaño, un joven de 22 años, lanzándose a aguas del embalse de El Peñol-Guatapé, Antioquia, mientras era golpeado por varias personas en la embarcación en la que se movilizaba.

En las imágenes se observa que en la embarcación donde iba Avendaño, quien posteriormente apareció muerto por ahogamiento, se presentó una riña. Incluso, se alcanza a escuchar cuando una mujer grita: “Ahóguenlo”, en aparente referencia al joven.

Caso de joven que murió en aguas del embalse de El Peñol-Guatapé podría tomar giro inesperado; sale a la luz video clave: “Ahóguenlo”

Tras estos hechos, el Ministerio de Transporte se pronunció en la mañana de este lunes 1 de junio. De acuerdo con esa cartera, las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del joven.

“La seguridad no puede entenderse únicamente como el cumplimiento de requisitos documentales. Cada operador tiene la obligación permanente de garantizar la protección efectiva de los pasajeros durante toda la navegación. Cuando está en juego la vida de las personas, no hay espacio para excepciones”, dijo la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

No obstante, desde esa cartera también resaltaron que la embarcación en la que se transportaba Avendaño contaba con la documentación exigida por la normatividad vigente, incluyendo patente de navegación, certificado de inspección técnica, elementos de seguridad reportados, plan de mantenimiento y pólizas de responsabilidad civil.

Sin embargo, el Ministerio de Transporte recordó que el cumplimiento de estos requisitos no exime a los operadores de su responsabilidad de garantizar condiciones seguras durante cada operación.

“La Ley 1242 de 2008 establece que las embarcaciones destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas deben contar con equipos de salvamento adecuados y exige el uso permanente del chaleco salvavidas por parte de pasajeros y tripulación desde el embarque y durante todo el recorrido. La normatividad también prohíbe el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, así como el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas durante la navegación”, señalaron.

En tal sentido, desde el Ministerio de Transporte advirtieron que los reportes preliminares conocidos por las autoridades indicarían posibles incumplimientos de estas disposiciones de seguridad, especialmente en aspectos relacionados con el uso obligatorio de elementos de protección y otras condiciones operacionales que actualmente son objeto de investigación.

En línea con lo anterior, el Ministerio informó que, de confirmarse estas conductas, “podrían configurarse infracciones al régimen de transporte fluvial y dar lugar a sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Transporte, entidad encargada de la inspección, vigilancia y control de los prestadores del servicio”.

Por último, destacaron que el Ministerio de Transporte continuará colaborando con las autoridades competentes en el desarrollo de las investigaciones.