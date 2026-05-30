Caso de joven que murió en aguas del embalse de El Peñol-Guatapé podría tomar giro inesperado; sale a la luz video clave: “Ahóguenlo”

El domingo 24 de mayo se reportó la desaparición de un joven de 22 años identificado como Alexander Avendaño, luego de caer a aguas del embalse El Peñol-Guatapé, en Antioquia, cuando este iba a bordo de un planchón, a la altura del sector El Marial, en jurisdicción del municipio de El Peñol.

Luego de varios días de búsqueda del joven por parte de organismos de socorro locales, el medio local Mi Oriente indicó que el cuerpo sin vida finalmente fue hallado.

Llama la atención que el caso podría tomar un giro inesperado tras la aparición de un video que se viralizó en las redes sociales y que compartió el medio citado anteriormente.

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En dicho material audiovisual que SEMANA se abstiene de publicar para no entorpecer la investigación de las autoridades, se observan los momentos previos a la muerte de Avendaño.

En el video se aprecia una fuerte pelea y agresiones de todo tipo a Avendaño por parte de varias personas al interior de la embarcación, momentos antes de que este terminara en el agua.

De hecho, en medio de la riña se escucha a una mujer gritar en varias ocasiones “ahóguenlo”, haciendo referencia a Avendaño, quien se mostraba bastante asustado por los constantes ataques físicos y verbales por parte de otros jóvenes.

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Además, Avendaño se deja ver en el video sin pantalón. Luego, en un momento en que la riña se salió de control, se vio al joven saltar a las aguas del embalse para evitar que lo continuaran golpeando.

Posteriormente, se escucha gritar a varias personas que ayudaran a Avendaño porque él no sabía nadar. Sin embargo, nadie hizo nada y, por el contrario, la embarcación continuó avanzando como si nada, mientras el joven trataba de luchar por su vida. Se estaba ahogando.

Los motivos de la riña se desconocen y serán las autoridades las que establezcan responsabilidades en este caso que terminó con la muerte del joven.