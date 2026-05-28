En video | Conductor de taxi con licencia vencida evadió control y huyó en contravía en Medellín

Un operativo rutinario contra el estacionamiento prohibido en el corazón de la capital antioqueña derivó en un grave incidente de seguridad vial que puso en riesgo la vida de decenas de ciudadanos.

Suspenden obras sin licencia en zona cercana al río Medellín y al metro: cuatro construcciones fueron selladas

En las inmediaciones de la Clínica Soma, sobre la concurrida avenida Oriental, las autoridades de tránsito requirieron al conductor de un taxi para una verificación convencional de documentos.

La respuesta del transportador fue violenta: aceleró el vehículo apuntando directamente hacia los agentes de movilidad, ignoró las órdenes de detención y escapó, desatando el pánico en el sector.

🚨 Taxista huyó en contravía por carril de Metroplús en pleno Centro de Medellín



Un conductor de taxi protagonizó una peligrosa persecución en la avenida Oriental, a la altura de la Clínica Soma, luego de intentar evadir un procedimiento de control de tránsito. Según las… pic.twitter.com/r3nnL9BqOM — Antioquia Conecta (@AntConecta) May 27, 2026

La huida quedó registrada en video, en el que se evidencia una cadena de maniobras temerarias en una de las zonas con alto flujo peatonal y comercial.

Maniobras de alto riesgo en sentido contrario

El secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz, informó que al conductor se le impusieron “comparendos por desacato a la autoridad de tránsito. Transitar en contravía, circular por carriles exclusivos de MetroPlús y conducir con la licencia vencida. Además, no presentó la documentación requerida para la prestación del servicio público, como la tarjeta amarilla y la tarjeta de operación”.

Una vez interceptado el vehículo y controlado el conductor por las patrullas en cuadrante, los inspectores de tránsito identificaron la causa de la violenta evasión: el implicado operaba el vehículo de transporte público con su licencia de conducción caducada.

El balance definitivo entregado por las autoridades dejó la inmovilización del automotor, su traslado a los patios oficiales y la imposición de un total de cuatro comparendos debido a la sumatoria de faltas graves cometidas en solo minutos.

El peligro de la imprudencia: un llamado urgente a acatar las normas de tránsito

Este alarmante episodio en el centro de Medellín no es un hecho aislado, sino el reflejo de un problema estructural de cultura ciudadana. Acatar las normas de tránsito no es un tema de evitar sanciones económicas; es la columna vertebral de la convivencia y la única garantía existente para proteger la integridad física de todos los actores viales.

🚨🚖 Un taxista recibió cuatro multas tras protagonizar una peligrosa fuga durante un operativo en la avenida Oriental, en Medellín. Según las autoridades, huyó en contravía por el carril de Metroplús y estuvo cerca de atropellar a un peatón. El vehículo fue inmovilizado. pic.twitter.com/skNZogeGNC — Guardianes Antioquia Oficial (@Guardianes_Ant) May 27, 2026

Las calles y avenidas son espacios dinámicos donde conviven peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de vehículos particulares y públicos.

La vía Medellín-Bogotá quedó en el aire: crece la incertidumbre por salida del concesionario

Cuando un individuo decide, de manera deliberada, ignorar un semáforo, exceder los límites de velocidad, transitar en contravía o conducir con documentos vencidos, rompe el principio de confianza que sostiene la movilidad urbana.