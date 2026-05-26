Así fue el cara a cara de este martes entre Isabel Zuleta y Fico Gutiérrez en la Corte Suprema de Justicia: “Tuvo que borrar los trinos”

Este martes, la senadora Isabel Cristina Zuleta y el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez tuvieron un nuevo cara a cara en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá.

Ambos fueron citados a las 2:00 p. m. para que se cumpliera el trámite de una nueva audiencia de conciliación en el marco de la denuncia que el Alcalde interpuso contra la senadora por los presuntos delitos de calumnia e injuria.

El alcalde reclamó que la senadora no había cumplido con lo acordado en una audiencia del 10 de noviembre en la que se había comprometido con eliminar unos trinos en los que señaló, sin pruebas, que el Alcalde de Medellín había tenido vínculos con grupos delincuenciales.

Fico Gutiérrez habló en rueda de prensa sobre el asesinato de alias Adiel en una rencilla entre mafiosos. Foto: Alcaldía de Medellín

Tres días después, la senadora del Pacto Histórico sí se retractó. “Manifiesto a la opinión pública que no me constan, de manera directa, algunas de las referencias realizadas los días 21, 22, 23, 24 y 25 de junio del 2025 que son objeto de la querella. De manera particular debo afirmar que no me consta de manera directa que el señor Federico Andrés Gutierrez Zuluaga tenga vínculos o alianzas con criminales”, dijo la congresista en su red social X.

Isabel Zuleta tuvo que retractarse por señalamientos contra Federico Gutiérrez: “No me consta que el señor tenga vínculos o alianzas con criminales”

Para el alcalde, esta manifestación no era suficiente y pidió a la Corte una nueva audiencia para que borrara ese trino y otros tres posteos para hacer una retractación.

Por eso, ambos tuvieron que verse nuevamente y, en medio de una audiencia tensa, el alcalde logró su objetivo.

Ante la Corte, la congresista aceptó que debía borrar tres publicaciones contra el alcalde.

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“La Corte consideró que cumplí los requisitos de la consolidación y que la expresión ‘no me consta de manera directa’ dada en el video en donde hice la aclaración sobre los sentires del individuo, cumplían el requisito establecido en el acuerdo. Él alegó que unos trinos no habían sido borrados y le incomodaban, no tengo problema con ello y los borré, sin que ello implique que mi derecho a la libertad de expresión se vea lesionada”, mencionó en la red social X la congresista antioqueña.

Senadora Isabel Cristina Zuleta Foto: Vanesa Londoño

“Seguiré exigiéndole al alcalde de mi ciudad respeto por el derecho a La Paz urbana, al sujeto Federico le concedo como persona que si se siente mal con mis expresiones las corrijo, esto no es un asunto personal, al alcalde como funcionario no le concedo, le exijo”, añadió.

El alcalde, por su parte, celebró que Zuleta haya tenido que borrar tres publicaciones del 21, 23 y 25 de junio de 2025, una de ellas en la que aseguraba que el mandatario local no era quien realizaba los operativos de policía, por considerarlas falsas.

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La red social X se convirtió en la tribuna predilecta de estos dos políticos para hacer ver sus posturas diametralmente opuestas.