Un turista disfrutaba de una fiesta en un planchón sobre el embalse de El Peñol - Guatapé y se ahogó tras lanzarse al agua; ahora 14 buzos buscan su cuerpo

Un numeroso grupo de rescatistas adelanta desde el domingo, 24 de mayo, la búsqueda de un joven turista que desapareció en el embalse de El Peñol-Guatapé, en el Oriente antioqueño, tras caer al agua desde un planchón en el que se realizaba una fiesta.

Guatapé es uno de los pueblos más lindos de la región. Foto: Getty Images

La tragedia sucedió hacia las 6:15 p.m. cuando, según testimonios citados por el diario Mioriente, el joven se quitó su camiseta y se lanzó al agua sin portar un chaleco salvavidas cuando el planchón iba frente a Isla del Sol, cerca de los sectores de Palmira y Magdalena del embalse.

Luego de conocida la emergencia, un grupo de rescatistas del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de El Peñol se desplazó al lugar para iniciar el operativo de búsqueda del turista, identificado como Alexander Avendaño Varela, de 22 años.

Vista de la Laguna de Guatapé cerca de Medellín, Antioquia, Colombia. Foto: Getty Images

El comandante del Cuerpo de Bomberos de El Peñol, Henry Berrio Ocampo, le dijo al diario El Colombiano que el embalse presenta condiciones que hacen que la operación de recuperación del cadáver sea compleja.

Para el jefe de los bomberos, los principales obstáculos son las bajas temperaturas del agua, la poca visibilidad y la profundidad a la que se trabaja.

Por eso, en el operativo también participan la Policía Fluvial, los bomberos del vecino municipio de Guatapé, personal de EPM dedicada a la protección del embalse y la Alcaldía Municipal de El Peñol.

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Además, cuenta con apoyo de rescatistas de los bomberos de otros cuatro municipios: Marinilla, La Ceja, El Retiro y El Carmen de Viboral.

Según las autoridades, son 14 los buzos especializados que buscan al joven. La alcaldesa de El Peñol, Sandra Duque, dijo en diálogo con Mioriente que los ocupantes del planchón zarparon sin las medidas exigidas de seguridad, como el uso de chalecos salvavidas.

En ese embalse, que mide 2.262 hectáreas y abarca los municipios de El Peñol y Guatapé, puede alcanzar profundidades de hasta 45 metros, por lo que este tipo de actividades son sometidas a algunas restricciones y controles.

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Según cifras de El Colombiano, en la última década cerca de 50 personas murieron ahogadas en el embalse.

Uno de los casos más dramáticos y tristemente recordados es el naufragio de El Almirante, una embarcación que llevaba más de 150 turistas.

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Sucedió el 25 de junio de 2017 cuando esta embarcación se hundió frente al malecón ante la mirada de decenas de personas. Esa tragedia cobró nueve vidas y dejó varios heridos.