¿Qué hacer durante un día en Guatapé, el pueblo antioqueño que encanta con sus zócalos y mil colores, que parece sacado de un cuento?

Este es uno de los destinos más visitados en el departamento de Antioquia.

3 de febrero de 2026, 10:37 p. m.
Este es considerado uno de los pueblos más coloridos de Colombia.
Este es considerado uno de los pueblos más coloridos de Colombia. Foto: Getty Images

A menos de dos horas de Medellín se encuentra este encantador destino que parece sacado de un cuento. Guatapé es considerado un pueblo en la montaña con un pedazo de mar en el corazón, que encanta a los viajeros, siendo uno de los más visitados en el departamento de Antioquia.

Se ubica a 81 kilómetros de distancia de la capital antioqueña y su nombre se relaciona con el recordado cacique Guatapé, que comandaba muchas de sus tierras.

Los encantos de los siete municipios que son patrimonio en Antioquia

El portal Turismo Antioquia Travel indica que la estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad muy particular a este municipio. Uno de sus principales encantos, que lo hacen único, es que sus viviendas están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se dibujan, tallan y pintan figuras geométricas y siluetas, así como momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña.

Guatapé es conocido no solo por lo que comunican sus zócalos, sino también por los artesanos detrás de cada una de las obras.
Los zócalos en las casas son uno de los atractivos de Guatapé. Foto: Semana

Allí son diversos los planes que hay para hacer, pero estos pueden tenerse en cuenta si la visita es de un día.

Visitar el malecón: Desde este lugar zarpan embarcaciones de diferentes tamaños, donde se realizan fiestas, matrimonios y encuentros familiares. De igual forma, en estos medios náuticos, los aficionados a actividades como el canotaje, kayak, natación, remo, esquí náutico y vela, entre muchos otros, pueden practicarlos.

Así es el volcán de lodo que alberga la “tierra de árboles” de Antioquia: ¿cómo llegar y qué hacer en esta joya natural?

Subir al Peñol: Un imperdible es subir a la piedra del Peñol, para lo que se debe ascender más de 700 escalones para llegar hasta la cima. El gran premio se encuentra en la parte más alta, desde donde se aprecia el contraste de las montañas con el agua, en un escenario único y que solo es posible disfrutar en este lugar.

Piedra del peñol
Uno de los planes imperdibles en Guatapé es subir la piedra del Peñol. Foto: Getty Images

Recorrer las calles del pueblo: Caminar por las calles empedradas de Guatapé es un plan mágico. De acuerdo con la citada fuente, los caminos empedrados del municipio llevan al viajero a la calle del Recuerdo, que relata la historia de la inundación por las aguas del embalse, el Sendero Vital que rodea la unidad deportiva, la Plazoleta El Zócalo, donde el plan es tomarse un café y escuchar la historia del pueblo contada a través de zócalos. En la caminata no puede faltar el parque principal, epicentro de eventos culturales y comunitarios.

Monasterio Santa María de la Epifanía: Una actividad más para realizar un día en Guatapé es visitar este espacio con una gran riqueza espiritual. En medio de la naturaleza y cerca del embalse está este monasterio habitado por los Monjes Benedictinos. Su basílica es muy visitada y en el lugar se pueden comprar elementos que producen los monjes. Es ideal para los amantes del turismo religioso.

Guatapé, Antioquia

