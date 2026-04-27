Boyacá es una de las regiones más auténticas y tradicionales del país, donde la historia, la cultura y la naturaleza se combinan de forma única. Este territorio destaca por sus paisajes andinos, ideales para el ecoturismo y la aventura, así como por sus pueblos encantadores que invitan a visitarlos, pues su oferta para los viajeros es amplia.

El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘la tierra de la esposa del capitán’, un lugar con larga historia y riqueza natural

Una de esas muchas posibilidades es Corrales, un pequeños destino que se caracteriza por su estilo colonial, pero también por sus lindos paisajes y montañas que le dan unas características únicas.

Se le conoce como el ‘Municipio luz de Colombia’, un reconocimiento que se ganó gracias a la tradicional iluminación navideña que realizan sus habitantes durante la época decembrina. Cada año, esta celebración convierte al municipio en un atractivo destino turístico visitado por cientos de personas.

Las brevas con arequipe son uno de los postres tradicionales en el municipio de Corrales. Foto: Getty Images

Sin embargo, su alumbrado navideño no es el único atractivo de Corrales, pues hay otros atractivos que atraen a los turitas. Uno de ellos es su gastronomía que forma parte importante de su identidad cultural. Entre sus platos típicos se destacan el tamal corraleño, la carne de cerdo y los postres elaborados a base de breva.

Sin duda, estos últimos son uno de los encantos que tiene este destino, ubicado a menos de dos horas de Tunja. Se dice que el dulce elaborado a partir de esta fruta, es uno de los más destacados en la región. También se pueden degustar las brevas con arequipe, una combinación muy popular en todo Boyacá.

El plato boyacense insignia de Sotaquirá, una delicia gastronómica declarada patrimonio cultural

Estos alimentos se pueden probar en el marco del Festival Gastronómico que se lleva a cabo en este municipio, normalmente en el mes de junio, pero también en restaurantes y plazas de mercado, donde se preparan con métodos tradicionales y con recetas que van pasando de generación en generación.

Otros encantos de Corrales

Además de degustar sus delicias gastronómicas, en Corrales los viajeros encuentran diversos sitios de interés que vale la pena conocer. Estos son algunos de ellos, según el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr).

Corrales es uno de los destinos imperdibles en Boyacá. Foto: Cortesía - Situr/API

- La casa donde falleció el general José Reyes Patria, declarada monumento nacional en 1967.

- El parque Juana Escobar, construido en honor a la heroína corraleña que participó en la lucha por la independencia.

- La iglesia de San Judas Tadeo y la capilla doctrinera, representativas del patrimonio religioso del municipio.

- El puente Reyes, ubicado sobre el río Gámeza.

El pequeño pueblo de Boyacá famoso por sus artesanías en fique, un encantador destino donde las manos tejen historias

- El manantial Saboyá.

- Los ríos Playitas y Monguí, que forman parte de los atractivos naturales del territorio.

De acuerdo con Situr, estos lugares reflejan la riqueza histórica, cultural y natural que caracteriza al municipio de Corrales y lo convierten en un destino de interés para quienes desean conocer la historia y las tradiciones de esta región del departamento de Boyacá.