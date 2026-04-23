El pueblo de Boyacá cuyo nombre significa ‘la tierra de la esposa del capitán’, un lugar con larga historia y riqueza natural

El departamento de Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos de Colombia. Está en la región andina y ofrece a sus visitantes hermosos paisajes, pueblos con arquitectura bien conservada y diversas experiencias rurales.

Uno de sus 123 municipios es Cuítiva, ubicado a 89 kilómetros de Tunja, aproximadamente a dos horas de distancia en vehículo.

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De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), en lengua chibcha, el nombre de Cuítiva significa: ‘semejanza de capitanía’ o ‘la tierra de la esposa del capitán’.

“Se cuenta que era una pequeña aldea de pocos indígenas, los cuales opusieron una sangrienta resistencia a los primeros españoles llegados allí después de buscar paso hacia los Llanos orientales, quienes venían comandados por el capitán Juan de San Martín”, señala la publicación en su portal web.

La primera iglesia del poblado se levantó en el lugar donde actualmente se encuentra la capilla del Humilladero. “El templo actual se construyó a comienzos del siglo pasado y posee una cámara tallada en color dorado y una estatua en miniatura de la Virgen de los Dolores. El altar mayor, las molduras y los cuadros que están en los costados de la iglesia, constituyen obras de arte traídas por los franciscanos en tiempos de la colonización, a mediados del siglo XVII”, subraya Situr Boyacá.

Economía

Ubicado en la cordillera Oriental, la mayor parte de los habitantes de Cuítiva vive de la agricultura y la ganadería, mientras que otros dedican sus esfuerzos al comercio local.

Los cultivos principales son de cebolla, papa, maíz, trigo y cebada. También se producen tejidos de lana y curtido de cueros.

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Pese a que a diferencia de sus vecinos (Tota y Aquitania) no ha desarrollado a plenitud el turismo, existen varios sitios de interés cultural e histórico.

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La capilla doctrinera fue declarada monumento nacional y bien de interés cultural de carácter nacional. Adicionalmente, hay algunos lugares donde se puede disfrutar del paisaje y las aguas de la laguna de la Tota.

“Para tal fin, se han dispuesto predios cercanos al embalse, donde se puede disfrutar de establecimientos de alojamiento y hospedaje con piscinas de aguas termales, sobre la vía que conduce al municipio de Aquitania”, agrega el Sistema de Información Turística.

En materia cultural, entre los principales eventos, se encuentran las tradicionales ferias y fiestas en homenaje al Santo Cristo.