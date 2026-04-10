Así es el pueblo boyacense conocido como la ‘tierra de los chicharrones de cuajada’, un destino imperdible a dos horas de Tunja

El departamento de Boyacá es un destino con mútiples atractivos para sus visitantes.

Entre sus 123 municipios está Somondoco, ubicado a 133 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), es conocido porque en la época de la conquista gozaba de riqueza esmeraldifera que era explotada por los españoles y de la cual quedan aún rastros.

Esta población también se destaca por su biodiversidad, bellos paisajes y arquitectura. Fue fundada el 21 de octubre de 1601 por el licenciado Luis Enríquez, del consejo de la corona.

El nombre Somondoco es de origen chibcha. Viene de un cacique dueño de las minas de esmeraldas.

Así es el pueblo de Boyacá cuyo nombre significa “apoyo”, una joya natural que deslumbra con sus cascadas y paisajes

Economía

Su economía se basa en la agricultura y la ganadería, en especial en la producción de caña, plátano, cítricos, café, tomate, maíz, arveja y papa.

El municipio es reconocido también como ‘la tierra de los chicharrones de cuajada’, un dulce hecho a base de panela, leche cortada y canela, que ya cuenta con una importante industria local que lo comercializa hacia otras regiones.

“También son famosas las truchas y las mojarras asadas, y los jutes, un cocido a base de maíz, arveja, fríjol, espinazo de cerdo, plátano y ahuyama, que se sirve sobre hojas de plátano y se acompaña con chicha de masa”, agrega Situr Boyacá.

Sitios de interés

El municipio de Somondoco cuenta con una variada oferta de atractivos turísticos. Entre ellos se encuentra la Cumbre de cerro, donde está el Santo Cristo de Cerro. Este es un espacio para el turismo religioso y en el que los turistas disfrutan de un excelente mirador del todo el valle de Tenza y parte de los llanos orientales.

Este municipio boyacense tiene diversidad de atractivos para los viajeros. Foto: Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr)/API.

Otros lugares destacados son la parroquia de San Sebastián, ubicada en el nuevo parque principal, que fue recientemente restaurado y que está adornado con jardines, corrientes de agua y senderos adoquinados.

También se reconoce la Capilla del Santo Cristo del Cerro de Somondoco, lugar de peregrinación que ofrece una bella vista de la zona montañosa del municipio, y el Pesebre de la Alborada, monumento religioso construido en piedra.

El pueblo de Boyacá que enamora con su red de quebradas y manantiales, un destino ideal para los amantes de la naturaleza

Festividades

En el municipio hay festividades religiosas y culturales para el divertimento de sus habitates y visitantes. Entre ellas están las Ferias y Fiestas Tradicionales del 6 de enero, las fiestas patronales de Santo Cristo del Cerro del 14 de septiembre, el Festival Gastronómico y Concurso de música Carranguera del 15 de octubre y, para finalizar el año, el Aguinaldo Somondocano en el mes de diciembre.