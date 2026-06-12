Tres pueblos del Eje Cafetero para visitar en los puentes festivos de mitad de año

El Eje Cafetero es uno de los destinos turísticos más cautivadores de Colombia. Esta región, conformada por los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas, se destaca por sus paisajes, su riqueza cultural y su arquitectura tradicional.

A continuación, se presentan tres municipios de esta zona del país, ideales para visitar en los puentes festivos de mitad de año:

Montenegro

Está ubicado a solo 20 kilómetros de Armenia. Entre sus atractivos está el Parque del Café es un complejo ubicado en zona rural de Montenegro, en el kilómetro 6, vía Pueblo Tapao, a solo 20 minutos de Armenia.

Creado en 1995, este parque temático comprende más de 40 atracciones, entre las que se encuentran un teleférico, montañas rusas, arquitectura folclórica paisa, un museo, entre otras.

Así es la ‘tierra de la diversión’ del Eje Cafetero, un municipio ideal para disfrutar de la naturaleza y descansar

El portal Paisaje Cultural Cafetero señala que, además del parque, el municipio tiene otros atractivos, como cabañas, parques de diversiones y fincas cafeteras, las cuales ofrecen recorridos para que las personas conozcan el proceso de producción de la bebida nacional.

Adicionalmente, destaca la publicación que los turistas pueden recorrer el centro histórico del municipio, que tiene emblemas de la arquitectura de la región, como la iglesia de San José y el parque central.

“El casco urbano de Montenegro alberga muestras excepcionales de la arquitectura tradicional de la colonización antioqueña. El Edificio Cadavid, ubicado en la plaza de Bolívar, es un ejemplo magnífico del colorido y la belleza de este tipo de construcciones típicas del eje cafetero”, destaca la publicación.

Génova

Este municipio está ubicado a 52 kilómetros de Armenia, y reconocido por su arquitectura y su tradición cafetera.

Así mismo, es considerado como un lugar privilegiado para el turismo rural, en especial para los amantes de los lugares poco explorados, los cuales “encontrarán en este municipio un sitio ideal para entrar en contacto con la cultura cafetera en su estado más puro”, según señala el portal Rutas del Paisaje Cafetero.

El pueblo del Eje Cafetero que se llamó antes San Francisco de Paula, una tierra con rica historia y atractivos naturales

Entre los principales puntos de interés del municipio se encuentran la reserva regional Páramo y Bosques Altoandinos y la cascada Las Brisas, reconocidos como lugares ideales para practicar el senderismo. Adicionalmente, en la reserva natural El Mirador se practica el avistamiento de aves.

Génova es uno de los municipios más tradicionales del Quindío. Foto: Tomada: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

Córdoba

Conocido como el “susurro de los guaduales”, Córdoba es sede del Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, destacado como un “punto de referencia para el turismo científico” en el Eje Cafetero.

Córdoba, en el Quindío, es un municipio que se desarrolla en medio de cultivos de guadua. Foto tomada: Rutas del Paisaje Cultural cafetero. Foto: Rutas del Paisaje Cultural Cafetero/API.

“La importancia de este centro de investigaciones le da un sitio privilegiado en el mundo entre las instituciones que se dedican al estudio de la propagación, cultivo, aprovechamiento, preservación y usos de esta planta”, destaca Rutas del Paisaje Cafetero.

Esta planta ha tenido un rol importante en el desarrollo de la región ya que “su versatilidad como material de construcción fue fundamental para el impulso de la colonización del Quindío”.

La Gobernación del Quindío señala que por sus copiosos guaduales en el municipio se fabrican variadas artesanías hechas a base de esta planta. “Instrumentos, utensilios de cocina, adornos y muebles. Córdoba es pionero en la elaboración de estas artesanías, agrega.

Entre sus atractivos turísticos están las cascadas de Río Verde. Están situadas 22 km de Córdoba en la vereda del mismo nombre, en el sitio denominado La Persia. Son tres caídas de agua a diferentes metros de altura llamadas La Mellizas, La Linda y Las Brisas.

Otro sitio de interés es la Casa de la Cultura Horacio Gómez Aristizábal, la cual está ubicada en la carrera 10 calle 11 esquina y cuenta con una arquitectura de guadua y cemento, tanto por fuera como en su interior.