Suscribirse

Turismo

No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes

Este destino se encuentra a 29 kilómetros de Armenia.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Turismo
4 de octubre de 2025, 11:29 a. m.
Filandia, Colombia
No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Eje Cafetero es uno de los destinos más llamativos para los viajeros en el territorio colombiano. Esta región destaca por su belleza natural, su historia, gastronomía y arquitectura colorida que se evidencia en cada una de sus construcciones.

Sus pueblos son llamativos, con una alta dosis de tradición y costumbres que vale la pena conocer. Uno de ellos es Filandia, un destino que se ha vuelto popular y que muchos quisieran conocer si están de paso por esta zona de territorio nacional.

Contexto: Tres pueblos del Eje Cafetero para conocer y disfrutar durante la semana de receso

Hace parte del Paisaje Cultural Cafetero que fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 2011. Es conocido como la “colina iluminada” y se ha convertido en un destino soñado para miles de turistas que encuentran allí un espacio tranquilo y perfecto para alejarse del día a día.

En el casco urbano, Filandia cuenta con una arquitectura paisa conservada, en la que destacan sus balcones coloridos que acompañan, en la plaza central, su imponente templo de María Inmaculada, que es uno de los imperdibles para conocer y disfrutar en este poblado quindiano.

El mirador Colina Iluminada del Quindío fue construido en mangle del Caribe y otras maderas de Ia región como el zapan y macana.
Filandia es un buen destino para visitar en el Eje Cafetero. | Foto: Gobernación del Quindío

Se encuentra a 29 kilómetros de carretera de Armenia, capital del departamento del Quindío, y para llegar hasta allí los turistas tienen la posibilidad de disfrutar y apreciar verdes paisajes, hermosos cafetales, y cultivos agrícolas típicos esta región del país.

Si bien el café es uno de sus grandes atractivos, también lo es su belleza natural que se destaca por sus fuentes hídricas, montañas, cascadas y hermosa vegetación.

Contexto: Eje Cafetero: tres parques temáticos para visitar con niños en la semana de receso

El municipio cuenta con la reserva natural y de investigación Bremen-La popa. Se trata de un especio protegido que se encarga de salvaguardar vastas áreas de naturaleza prístina del municipio, entre ellas, las 790 hectáreas de densa selva tropical andina que revisten el Cañón del río Barbas.

Otro de sus atractivos para los amantes de la naturaleza es el Mirador Colina Iluminada, que queda en las afueras del casco urbano. Tiene un diseño distintivo en forma de corona, con una estructura de madera de 27 metros de altura y cuenta con varias plataformas de observación. Desde este punto se puede vislumbrar la mayoría de los pueblos de la región, así como los picos de los Andes colombianos del oeste.

Filandia, Quindio
Filandia es un destino lleno de colorido. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Es claro que la amabilidad de sus habitantes complementa de forma perfecta lo que los viajeros encuentran en este hermoso pueblo, caracterizado por su tranquilidad y autenticidad.

Datos de interés

Según información del Paisaje Cultural Cafetero, Filandia fue fundada en 1878. En ese entonces, un grupo de arrieros recorrió el famoso camino del Quindío, una ruta que los indígenas prehispánicos, particularmente los quimbayas, usaron en su territorio ancestral.

Los nuevos colonizadores se establecieron a lo largo del camino, y algunos de ellos, en lo que hoy es Filandia, fundaron un caserío. Solo 14 años después, en 1892, su crecimiento acelerado la llevó a erigirse como municipio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nigeria vs. Colombia: hora y canal para ver el partido decisivo del Mundial Sub-20

2. Fiscalía radicó acusación contra Carlos Mora por su participación en magnicidio de Miguel Uribe: reveló millonada que le pagaron

3. Colombia se estremeció con dos potentes temblores en la madrugada de este sábado 4 de octubre: epicentro y magnitud

4. Se dio a conocer qué pasará con concierto de Guns N’ Roses en Bogotá: Distrito tomó importante decisión

5. Felipe Arias, integrante de RCN, habló sobre infarto que sufrió y dejó contundente mensaje: “Tengo una segunda oportunidad”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoEje Cafetero

Noticias Destacadas

Filandia, Colombia

No es Salamina ni Salento. El encantador pueblo del Eje Cafetero que se destaca por sus balcones coloridos y lindos paisajes

Redacción Turismo

Caño Cristales: el hermoso río que se “escapó” del paraíso y que es clave para recuperar el turismo en el Meta

Redacción Turismo
"La vocación comercial de Bugalagrande se debe a que está bañado por tres ríos importantes (Cauca, La Paila y Bugalagrande) que lo hicieron parte de la ruta del desarrollo. El municipio se destaca por la alfarería, por la capilla doctrinera del Overo que data del siglo XVII y por el festival gastronómico que se lleva a cabo durante las Fiestas del Retorno, en agosto, en las que se dictan talleres de cocina".

Así es el pueblo vallecaucano ‘alegre y hospitalario y tradicional’, un acogedor destino con una rica historia

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.