Avianca operará más de 8.000 vuelos en Semana Santa a destinos nacionales e internacionales

Se acerca la temporada de Semana Santa y ante la creciente demanda en la movilización de pasajeros, las compañías aéreas fortalecen su oferta con el fin de facilitar la conectividad de los viajeros. Es el caso de Avianca que proyecta la operación de más de 8.300 vuelos entre el 27 de marzo y el 6 de abril.

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La compañía aérea tiene previsto ofrecer más de 1,4 millones de asientos, operación que se apoyará en una red de más de 150 rutas que conectan a al menos 80 destinos en América y Europa.

David Alemán, director de ventas de la compañía para Colombia y Suramérica, indicó que Semana Santa es una de las temporadas de mayor movilidad del año y por ello la aerolínea trabaja para facilitarles a los viajeros sus traslados, ya sea por vacaciones o encuentro familiares.

“Para esta temporada, ya tenemos lista nuestra operación para atender el aumento en la demanda y seguir conectando a nuestros clientes a través de nuestra red de rutas”, afirmó.

Avianca anunció oferta de vuelos para temporada de Semana Santa. recomienda llegar con tiempo suficiente al aeropuerto. Foto: Alexandra Ruiz

De acuerdo con la información entregada por la empresa aérea, en el mercado doméstico, destinos como Santa Marta, Cartagena, Riohacha, Medellín, Popayán, San Andrés y Leticia concentran una alta demanda por su oferta cultural, natural y religiosa.

En lo que tiene que ver con los destinos internacionales ciudades como Cancún, Ciudad de México, Madrid, Buenos Aires, Asunción, San Juan, Nueva York, Lima y Santiago de Chile se mantienen entre las opciones preferidas por quienes buscan experiencias fuera del país.

Recomendaciones para tener en cuenta

Con el fin de que los pasajeros tengan una mejor experiencia de viaje, la aerolínea también hizo una serie de recomendaciones para tener en cuenta y evitar complicaciones que pueden afectar la experiencia en los recorridos.

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Una de las primeras sugerencias es utilizar siempre canales oficiales, puntos de venta o agencias autorizadas para garantizar transacciones seguras y evitar fraudes.

De igual forma, la aerolínea recomienda desconfiar de ofertas demasiado atractivas, especialmente las que muestran precios extremadamente bajos en redes sociales o chats, ya que pueden ser señales de estafa. Es clave verificar la URL antes de realizar cualquier pago y, en caso de duda, validar la autenticidad de mensajes u ofertas escribiendo a prevenciondefraude@avianca.com.

Los viajeros deben tener en cuenta algunas recomendaciones para sus viajes de Semana Santa. Foto: Getty Images

Realizar el check-in con anticipación es otro aspecto a tener en cuenta. Se recomienda hacerlo desde 48 horas antes del vuelo, o 24 horas antes en el caso de viajes hacia o desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá.

También es clave llegar con tiempo al aeropuerto. Para evitar contratiempos la sugerencia es presentarse con al menos dos horas de anticipación para vuelos nacionales y tres horas para desplazamientos internacionales.

Así mismo, confirmar que todos los documentos requeridos estén vigentes y en regla, como pasaportes, visas o certificados exigidos por el destino, es conveniente para evitar ‘dolores de cabeza’.

Por último, es bueno revisar las condiciones en torno al equipaje. Los viajeros deben verificar el equipaje incluido en la tarifa adquirida y tener en cuenta que dispositivos electrónicos y baterías de litio, como power banks, deben transportarse únicamente en la cabina del avión por motivos de seguridad.