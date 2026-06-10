Dos pueblos de Antioquia para disfrutar este puente festivo

Gracias a la diversidad de experiencias que ofrece a sus visitantes, el departamento de Antioquia es considerado como uno de los destinos turísticos más completos de Colombia.

Sus 125 municipios permiten disfrutar de bellos paisajes naturales que incluyen páramos, lagunas, montañas y valles.

A continuación, le presentamos dos poblaciones de este departamento para disfrutar el próximo puente festivo:

San Pedro de los Milagros

Está ubicado a solo una hora de Medellín y es reconocido como uno de los lugares más importantes para hacer turismo religioso en esta zona del país.

El portal de turismo Antioquia Travel resalta las iglesias entre los principales sitios de interés del municipio. La principal es la basílica menor del Señor de los Milagros, ubicada en el parque principal.

El municipio antioqueño que tiene una casa suspendida en el aire y es conocido por su riqueza patrimonial

Otro templo importante es la parroquia del Señor de los Milagros, que pertenece a la Diócesis de Santa Rosa de Osos, y también está ubicada en el parque principal del municipio.

Un tercer sitio destacado es el parque El Calvario San Pedro de los Milagros, en el que se puede observar la gruta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María.

“La fe cristiana se expresa en la identidad de su pueblo y se refleja en su cultura y las tradiciones paisas, transmitidas de generación en generación. El fervor religioso también lo han convertido en un atractivo turístico, visitado por sus feligreses”, subraya esta publicación sobre la importancia de la religión católica en el municipio.

Betania

Este municipio está ubicado a 115 kilómetros de Medellín, una distancia de casi tres horas en vehículo.

Esta población es conocida como la cuna de los miradores naturales, la capital de la música guasca y el balcón del suroeste.

Entre sus principales atractivos se encuentra el cerro San Nicolás, el cual está ubicado en la Reserva Forestal Protectora de Farallones del Citará.

La Iglesia de San Rafael en Betania es uno de los atractivos para conocer en este pueblo antioqueño. Foto: Getty Images

Esta reserva está a cuatro kilómetros de la cabecera municipal de Betania. Allí se encuentra una gran diversidad de árboles y es el lugar donde nacen los ríos San Juan, El Pedral, Tapartó y El Guadualejo. El lugar fue declarado reserva natural por su riqueza de ecosistemas de fauna y flora.

El pequeño pueblo de Antioquia que tiene nombre de ciudad del Eje Cafetero, un destino de hermosos miradores y verdes paisajes

También se destacan entre los atractivos de Betania los chorros del río Tapartó. “Limitan con el Municipio Andes. Se llega allí a través de un sendero ecológico de unos 13 kilómetros. En el lugar se encuentran tres cascadas que conectan con el Río Tapartó y es un lugar ideal para realizar senderismo, tomar un baño natural y conectar con la naturaleza”, destaca Antioquia Travel.