Avianca anunció cambio para sus vuelos en la categoría Economy; la medida impactará a sus usuarios

Avianca, una de las aerolíneas con mayor presencia en el país y en la región, anunció una modificación para sus vuelos en la categoría Economy. Los clientes que cuenten con este tipo de vuelos podrán acceder a los snacks y bebidas que ofrece la marca en los vuelos de larga duración.

Hay que destacar que los productos serán entregados de manera gratuita cuando los desplazamientos superen las 3 horas y media de duración, respondiendo a una de las necesidades que más señalaban los clientes de la marca.

Hasta este momento, Avianca tenía un esquema en el cual se ofrecían productos a bordo, mediante los cuales los usuarios podían disfrutar del menú de la empresa, por medio de los canales de pago.

“Con la incorporación de snacks y bebidas para nuestros clientes en cabina Economy en vuelos internacionales en las Américas de larga duración, superiores a tres horas y media, reafirmamos nuestro compromiso por ofrecer un servicio que se adapta a las necesidades de los viajeros”, señaló Katherine Stradaioli, vicepresidente senior de Customer Experience de Avianca.

Las bebidas y comidas se darán en vuelos internacionales superiores a tres horas y media. Foto: Getty Images

Por medio de esta nueva iniciativa, la aerolínea busca ofrecer una mejor experiencia a sus clientes; hay que señalar que la marca definirá los productos que se ofrecerán en cada uno de los vuelos. Para el caso de las operaciones de las rutas nacionales, la marca seguirá operando de la misma manera que lo hace en este momento.

“Esta apuesta se suma a los anuncios recientes enfocados en ofrecer un producto consistente, y en fortalecer la experiencia tanto en tierra como a bordo con atributos que incluyen Business Class en toda la región, así como la implementación progresiva de Wi-Fi a bordo”, puntualizó Avianca.

Por otra parte, los usuarios deben respetar las condiciones con las que cuenta la empresa para los viajes y respetar las indicaciones que den los operarios de la aerolínea.

Las modificaciones de los snacks se darán para los pasajeros de la clase Economy. Foto: Cortesía Avianca

“En vuelos nacionales y de corta duración, disfruta de Café del Cielo, nuestro menú de venta a bordo, pagando con tarjetas Visa y MasterCard. En vuelos de larga duración, los snacks y bebidas están incluidos”, señala Avianca.

Por medio del portal web de la empresa, las personas podrán encontrar las condiciones comerciales, las especificaciones de cada uno de los vuelos. Junto a esto, al momento de hacer la compra de su tiquete, podrá conocer de primera mano qué incluye su ruta y los servicios ofrecidos por Avianca.