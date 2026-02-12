Economía

Avianca anunció que se retoma la operación a Venezuela con un vuelo diario entre Bogotá y Caracas

A partir de hoy 12 de febrero, la compañía reactiva la operación directa entre las dos naciones.

Manuel Santiago Sánchez González

12 de febrero de 2026, 3:36 p. m.
Avianca anunció la reanudación de operaciones con el vecino país.
En la tarde del 12 de febrero de 2026, Avianca anunció que dio inicio a la operación diaria de su ruta directa entre Bogotá y Caracas con el vuelo AV142, que despegó del Aeropuerto Internacional El Dorado hacia el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

La aerolínea retoma esta conexión, tras una evaluación integral de las condiciones operativas y de seguridad aérea realizada en coordinación con las autoridades competentes.

“Con esta operación, Avianca fortalece la conectividad regional y contribuye al crecimiento económico, comercial y turístico, impulsando una mayor integración y desarrollo en Latinoamérica. Durante más de seis décadas, Avianca ha conectado a Venezuela con su red de rutas, consolidando una conexión clave para la movilidad de personas y oportunidades. Hoy, la ruta se integra nuevamente a la red de la aerolínea para conectar a Caracas con 83 destinos en 28 países”, señala Avianca.

Por otra parte, la marca señaló que los tiquetes para esta ruta ya se encuentran disponibles en avianca.com, la aplicación móvil, los puntos de venta físicos, las agencias de viaje y el Contact Center.

“Con enorme orgullo retomamos la ruta Bogotá-Caracas, uniendo nuevamente a Colombia y Venezuela después de 60 años de historia. Somos de las primeras aerolíneas internacionales en hacerlo, ahora con vuelos diarios, reafirmando nuestro compromiso de ser el puente en Colombia y América Latina que conecta personas, historias y oportunidades”, dijo Gabriel Oliva, presidente de Avianca Group.

  • Bogotá-Caracas, vuelo AV142, hora de salida: 7:40; hora de llegada: 10:40.
  • Caracas-Bogotá, vuelo AV143, hora de salida: 12:10; hora de llegada: 13:15.
“La reactivación de esta conexión aérea representa un paso muy importante para el fortalecimiento de la integración regional y la recuperación de los flujos turísticos y comerciales entre Colombia y Venezuela. Desde ProColombia acompañamos de manera permanente a Avianca en este proceso, facilitando el relacionamiento institucional y el trabajo articulado con las autoridades aeronáuticas, con el apoyo de nuestro equipo en Venezuela. Este tipo de avances reflejan el valor de la cooperación público-privada para seguir ampliando las oportunidades de conectividad para el país”, explicó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Por último, los usuarios podrán comunicarse por medio de los canales de atención de la aerolínea para conocer más detalles de la operación e informar cualquier inconveniente que se tenga.

